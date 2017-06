Trump: ‘Parijs’ was ramp voor economie VS

Zijn dochter Ivanka raadde het af. De paus oefende morele druk uit. In een paginagrote advertentie in kranten in Washington zeiden 25 grote bedrijven (waaronder Unilever en DSM) dat het niet goed voor de zaken zou zijn.

Lees verder na de advertentie

Maar vanavond in de Rozentuin van het Witte Huis, waar presidenten graag hun successen vieren, maakte Donald Trump aan de laatste twijfel een einde. Het klimaatakkoord van Parijs, waar tot nu toe alleen Syrië en Nicaragua buiten vielen, wordt door hem opgezegd. Alleen op veel gunstiger voorwaarden voor de VS wil hij eventueel weer aanhaken.

Net als tijdens de campagne, toen hij de opzegging nadrukkelijk beloofde, hekelde Trump de afspraken in Parijs als economisch rampzalig voor de Verenigde Staten. De beperking van de inzet van fossiele brandstoffen zal de economische groei afknijpen, miljoenen banen kosten en leiden tot verstoringen in de stroomvoorziening.

'Oneerlijk' Trump noemde het oneerlijk dat landen als China en India nog veel kolencentrales mogen bouwen, terwijl de VS die juist moeten sluiten. Dat zo’n slechte deal de VS was opgedrongen, was volgens hem niet uit zorg voor het milieu, maar een samenzwering van het buitenland om de VS op economische achterstand te zetten. In plaats daarvan zorgen de VS er zelf wel voor dat ze het welvarendste en schoonste land ter wereld worden. “Het wordt tijd”, besloot hij zijn rede, om Youngstown, Detroit en Pittsburgh voorrang te geven boven Parijs.” Opvallend was wel dat Trump niet zijn twijfel herhaalde aan de wetenschappelijke onderbouwing van de zorgen over het klimaat. Maar de rem die ‘Parijs’ zet op de opwarming van de aarde noemde hij miniem. Aan het besluit ging een heftige interne strijd in het Witte Huis vooraf. ‘Nationalisten’, zoals zijn adviseur Steve Bannon, wilden dat hij zijn belofte nakwam en de VS losmaakten uit een akkoord dat volgens hen de soevereiniteit van het land aantast. ‘Internationalisten’, zoals minister van buitenlandse zaken Rex Tillerson, pleitten voor blijven, uit angst dat de betrekkingen met de rest van de wereld schade op zullen lopen.

Economische gevolgen Die schade zal diplomatiek zijn, omdat het land in een aantal fora niet meer zal meepraten of serieus genomen worden. Maar ook economisch kan de stap van Trump ernstige gevolgen hebben. Terwijl hij verzekert dat de zieltogende kolenmijnen van de VS weer volop werk zullen gaan bieden, en de winning van olie- en gasvoorraden de economische groei zal aanjagen, vrezen voorstanders van het Parijs-akkoord dat een bedrijfstak van de toekomst, duurzame energie, juist een knauw krijgt. En handelspartners als China of Europa, zo waarschuwden de 25 adverterende bedrijven, zouden kunnen besluiten dat bedrijven in de VS door het gebrek aan actie tegen broeikasgassen een oneerlijk concurrentievoordeel hebben. Dat zou kunnen leiden tot een ‘CO2-heffing’ op Amerikaanse producten en - als de VS antwoorden met invoerheffingen - een handelsoorlog.

Akkoord tegen de opwarming van de aarde

In het akkoord van Parijs hebben bijna alle landen in de wereld afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Bijna 200 landen zetten eind 2015 hun handtekening onder het akkoord. Slechts een paar landen zagen daarvan af: Syrië en Nicaragua. De ondertekenaars hebben afgesproken om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de temperatuur deze eeuw niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius mag stijgen. Verder is besloten dat rijkere landen financiële bijstand gaan geven aan landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo dreigen bijvoorbeeld eilanden onder water te lopen als de zeespiegel stijgt Van de landen die hun handtekening onder het akkoord zetten, zijn er inmiddels 147 die het verdrag hebben geratificeerd, waaronder ook de VS. Ook grote spelers als China, Australië en de Europese Unie zijn formeel akkoord. Nederland heeft het verdrag overigens nog niet geratificeerd. De Eerste Kamer moet er nog over spreken. Dat gebeurt naar verwachting op korte termijn. Lees ook: Trump zet afspraken 'Parijs’ bij het grofvuil, maar hoe precies?

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.