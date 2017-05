Trump overweegt uitbreiding troepen in Afghanistan

Hoewel het Amerikaanse leger zich drie jaar geleden al terugtrok uit Afghanistan, is er nog een speciale eenheid gevestigd die het Afghaanse leger bijstaat. De extra militairen moeten aan die trainingen een bijdrage leveren. In februari benadrukte generaal John Nicholson in de Amerikaanse Senaat al het belang van meer troepen. Die zouden nodig zijn om ‘de patstelling’ in het land te doorbreken. Ook de Navo denkt dat Afghaanse militairen bijgestaan moeten worden. Volgens de BBC zou er een verzoek liggen bij de Britse regering voor het sturen van extra Britse militairen.

De Taliban plegen momenteel meer aanslagen dan in voorgaande jaren. Zo kwamen vorige maand 135 Afghaanse soldaten om het leven bij een militaire basis in de buurt van de noordelijke stad Mazar-e Sharif. En vorig weekend veroverden de terroristen een wijk ten noorden van Kunduz. Families moesten noodgedwongen hun woningen verlaten. Er gaan geruchten dat de Taliban ook de hoofdweg aan de oostkant van de stad controleren. Via deze weg wordt de stad bevoorraad.

De Taliban is momenteel niet de enige terreurgroep die actief is in het land. Ook een aan IS gelieerde organisatie pleegt aanslagen. Het Amerikaanse leger gebruikte een maand geleden een zeer sterk explosief, ‘De Moeder van alle Bommen (MOAB)’, om deze jihadisten te bestrijden.

Het is niet bekend welke tactiek het Amerikaanse leger zal gebruiken om de zogenoemde ‘patstelling’ te doorbreken. Defensiespecialisten verwachten dat Trump niet veel zal afwijken van zijn voorganger Obama. Dat betekent dat het Afghaanse leger uitvoert en dat de Amerikanen een adviserende rol op de achtergrond spelen. Een politieke oplossing, een akkoord tussen de Taliban en de regering, heeft de uiteindelijke voorkeur.

