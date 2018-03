Trump op ramkoers met China, een handelsoorlog lijkt nabij

De kans op een forse handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is groot, als die oorlog vandaag al niet is begonnen. De VS dreigen importheffingen in te voeren op Chinese producten. De verwachting is dat China met tegenmaatregelen komt. De kans op een handelsoorlog tussen de VS en de EU is juist kleiner geworden, nu de heffingen op buitenlands staal en aluminium die de VS vandaag invoeren voorlopig niet voor de EU gelden.

De heffingen op Chinese producten zijn, zo meldde het Witte Huis vanavond, een strafmaatregel omdat China zich schuldig heeft gemaakt aan diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom. Amerikaanse bedrijven die in China actief zijn, zouden zijn gedwongen technische kennis af te staan aan Chinese (partner)bedrijven. Ook zou China technologie hebben gestolen, door cyberaanvallen en het hacken van (bedrijfs)computers bijvoorbeeld. China heeft volgens Trump ook investeringen in de VS gedaan met als doel technische kennis te vergaren.

Waarschuwingen dat China zich anders moest gaan gedragen, hebben volgens Trump niet of te weinig geholpen. Zowel China als Amerikaanse bedrijven hebben de mogelijkheid gekregen zich te verweren tegen de heffingen. Ze hebben daar zestig dagen voor. Mogelijk blijft een handelsoorlog dus toch nog uit.

De waarde van de Chinese goederen die onder de importheffingen vallen, bedraagt 50 à 60 miljard dollar. Dat is, volgens een memorandum dat Trump publiceerde, ongeveer de schade die de VS door de diefstal van intellectueel eigendom lijden. Trump zei dat het niet bij deze heffingen hoeft te blijven. “Er komen er meer.”

Hij overweegt ook beperkingen op te leggen aan Chinese investeringen in de VS.

Technologie Voor welke producten de heffingen gelden, is nog niet duidelijk. Trump meldde dat luchtvaart, machines en de informatie- en communicatietechnologie sectoren zijn die worden getroffen. Over vijftien dagen wordt bekend op welke producten de heffingen van 25 procent kunnen worden ingevoerd. Het zou gaan om 1300 producten. Of consumenten­producten als schoenen, textiel en speelgoed worden belast, is nog niet duidelijk. Naast die diefstal van intellectueel eigendom speelt voor Trump mee dat China een gigantisch handelsoverschot heeft met de VS. Volgens de Amerikanen bedraagt dat momenteel 375 miljard dollar (zo’n 300 miljard euro). De Chinezen komen 100 miljard lager uit. Trump ergert zich aan dat enorme handelstekort. Dat heeft de VS veel banen gekost, vindt hij. Een directe reactie van China bleef uit, maar de verwachting is dat het land terugslaat Een directe reactie van China bleef vanavond uit, maar de verwachting is dat het land terugslaat. Mogelijk komen er (dreigementen met) heffingen op de import van Amerikaanse sojabonen. Ook over heffingen op sorghum, vliegtuigen, auto’s, varkensvlees en chips uit de VS werd deze week gespeculeerd.