Trump ondermijnt Amerikaanse wet tegen conflictmineralen

De wet die Amerikaanse bedrijven verplicht uit te zoeken of hun producten ‘conflictmineralen’ bevatten uit Congo en negen buurlanden, heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. President Trump is volgens persbureau Reuters van plan de regel per decreet twee jaar buiten werking te stellen, omdat die de Amerikaanse belangen schaadt. Het persbureau heeft daarover een interne memo gezien.

Illegale winning

Twee weken geleden kondigde de voor de regel verantwoordelijke Securities Exchange Commission (SEC) al aan te onderzoeken of de eisen voor bedrijven naar beneden moeten worden bijgesteld. De regel zou ondoordacht zijn en onvoorziene gevolgen hebben. Bedrijven kiezen graag de veilige weg en mijden Congo nu. Zo is in de praktijk sprake van een boycot van de Afrikaanse regio, stelt SEC-voorzitter Michael Piwowar. Legitieme mijnuitbaters gaan failliet en het is onduidelijk of de macht van gewapende bendes en het lijden van onschuldige mensen in Congo zijn verkleind, gaat hij verder. ‘Partijen met minder frisse intenties’ vullen het vacuüm op dat Amerikaanse bedrijven laten ontstaan, aldus Piwowar.

Honderden bedrijven zeggen dat ze niet kunnen ontdekken of hun grondstoffen rebellen aan inkomsten helpen

Congo bezit voor drie biljoen dollar aan mineralen. Rebellengroepen financieren hun strijd met de illegale winning van tin, wolfraam, tantaal en goud. Omdat deze stoffen gebruikt worden in smartphones, auto’s en cosmetica, kan een consument indirect te maken hebben met moord en verkrachting in Congo.

De conflictmineralenwet werd in 2012 van kracht en geldt voor beursgenoteerde ondernemingen. De resultaten wisselen per bedrijf. Apple, Intel en Boeing krijgen bijvoorbeeld complimenten over hun verslaglegging, maar honderden bedrijven zeggen dat ze niet kunnen ontdekken of hun grondstoffen rebellen aan inkomsten helpen. Volgens toezichthouder SEC kostte dit onderzoek bedrijven in het eerste jaar 3 tot 4 miljard dollar en daarna 200 miljoen dollar per jaar.