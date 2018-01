Trump noemt ondervraging door Mueller ‘onwaarschijnlijk’

In Amerikaanse media zingen al sinds de presidentiële campagne van Trump beschuldigingen rond over Russische inmenging. Trumps campagneleider Paul Manafort stapte in augustus 2016 op nadat hij beschuldigd werd van contacten met Russische groepen in Oekraïne.

Lees verder na de advertentie

Daarnaast bleek dat hij samen met Donald Trump Jr., Trump’s oudste zoon en schoonzoon en speciale adviseur Jared Kushner, een Russische advocaat ontmoette die hen per e-mail beschuldigende informatie over Trumps tegenstander Hillary Clinton had aangeboden.

Kort na zijn verkiezing zag Trump zich gedwongen zijn nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn te ontslaan nadat uitgekomen was dat Flynn een valse getuigenis had afgelegd tegenover de FBI over een treffen met de Russische ambassadeur. Ook George Papadopoulos, een adviseur op buitenlands beleid moest opstappen nadat hij tegenover de FBI had gelogen over contacten met de Russische regering.

In mei vorig jaar ontsloeg Trump Mueller’s voorganger James Comey, die ook werkte aan een onderzoek naar Trumps Russische connecties. Kort na het ontslag van Comey en de aanstelling van Mueller zei Trump nog dat hij “100 procent” onder ede zou getuigen.

Mueller onderzoekt naast banden met Rusland ook mogelijke ‘obstructie van de rechtsgang’. Het ontslag van Comey zou daar deel van kunnen uitmaken. Volgens verschillende juristen is de kans zelfs groter dat Trump in de problemen komt door obstructie van de rechtsgang dan door Russische inmenging in zijn campagne.

Lees ook: Aanklager Mueller haalt uit voor eerste klap tegen Trump

Lees ook: Trump moet wellicht getuigen in Rusland-onderzoek