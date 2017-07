Trump morrelt aan normen internet

Donald Trump heeft een hekel aan regels. Ze zijn bad for business. Ook online. Daarom wil de Amerikaanse president regels voor een neutrale internetverbinding opheffen. Grote technologiebedrijven kwamen daar deze week tegen in opstand.

Bedrijven als Google, Amazon en Netflix protesteerden woensdag tegen de opheffing van netneutraliteit. Die zorgt dat alle internetbedrijven hetzelfde behandeld worden door internetaanbieders. Zonder die neutraliteit kunnen aanbieders naar eigen goeddunken sites blokkeren of vertragen.

Zoiets gebeurde in 2014. Een innovatieve online tv-start-up werd tegengewerkt door Comcast. Het Amerikaanse breedbandbedrijf had net een eigen tv-station gekocht en kon de concurrentie van het onlinebedrijf niet gebruiken. Comcast vroeg daarom extra geld voor een snelle internetverbinding. Het bedrijfje weigerde te betalen. Comcast vertraagde als straf de internetverbinding met 30 procent. Uiteindelijk gaf dat kleine bedrijf zijn verzet op. Het betaalde de extra dollars. Die kleine onderneming was Netflix.

Facebook

Kritiek op het protest is er ook. De technologiereuzen hebben boter op hun hoofd, vinden sommigen. Bijvoorbeeld Facebook. Het onlinenetwerkplatform betuigde steun aan het protest via een blog. Maar de gratis internetdienst van Facebook, waarmee het naar eigen zeggen iedereen op aarde wil verbinden, werd onlangs verboden in India. Waarom? Omdat de verbinding niet strookte met de regels van netneutraliteit in dat land. Eigen diensten van Facebook werden bevoordeeld ten opzichte van concurrenten. Dat is nu precies wat het bedrijf in eigen land probeert te voorkomen.

Of dat gaat lukken is overigens nog ongewis. Tot 18 juli kunnen mensen protest aantekenen bij de FCC. Aan het eind van de zomer neemt de commissie een definitief besluit. Tot dusver kwamen er al meer dan 6 miljoen klachten binnen.