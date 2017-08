Trump moet geen pet dragen die hij zelf verkoopt, stelt ethische waakhond

Trump droeg de pet, die voor 40 euro te koop is in de webshop van zijn campagnesite, zaterdag en zondag toen hij vanuit Camp David via een videoverbinding overleg had over de orkaan Harvey. Ook tijdens zijn bezoek aan het rampgebied was hij te zien met het hoofddeksel. Op de voorkant staat ‘USA’, op de rechterkant ’45’ - Trump is de vijfenveertigste president van de Verenigde Staten.

“Zelfs los van de orkaan is het behoorlijk ongepast”, stelt CREW-woordvoerder Jordan Libowitz. Volgens zijn organisatie is het sowieso ongepast als het Witte Huis via officiele persberichten foto’s verspreidt van de president die merchandise uit zijn campagne draagt. Trump maakt volgens CREW gratis reclame voor zijn eigen producten, al overtreed hij geen officiële regels door de pet te dragen. “Er is een verschil tussen van technisch legaal is en wat ethisch juist is”, zei Libowitz.

President Trump en first lady Melania Trump bezochten gisteren het door orkaan Harvey getroffen Texas. © AFP

Ook Walter Shaub, het voormalig hoofd van het ethisch bureau van de Amerikaanse overheid, reageerde op Twitter onomwonden op de foto’s. “Nee! Nee! Nee! Nee! Nee! (Beukt hoofd op bureau, sloopt bureau, beukt hoofd tegen de vloer.) Nee!! Het presidentschap is niet jouw winkel!!”

Melania Trump droeg in Texas een pet met de titel ‘FLOTUS’: first lady of the United States. Deze pet is niet te koop in de webshop.

CREW stelde ook Trumps veelvuldige bezoeken aan Mar-a-Lago, zijn golfresort van president Trump in de staat Florida, ter discussie. Ook dat kun je volgens de organisatie zien als gratis reclame voor Trumps bedrijf. Trump verkocht het resort niet toen hij president werd, maar gaf het over aan een trust. Wanneer hij geen president meer is, profiteert hij van de gemaakte winst.

