Trump: militair ingrijpen in Venezuela is niet uitgesloten

"We hebben veel opties voor Venezuela", aldus Trump. "Ik ga een militaire optie niet uitsluiten." Volgens Trump heeft de VS troepen die over de hele wereld gestationeerd zijn. Sommigen ver weg, maar Venezuela is naast de deur, aldus Trump. "Venezuela niet heel ver weg en de mensen lijden er, ze gaan er dood."

Minister Rex Tillerson, president Donald Trump en VN-ambassadeur Nikki Haley. © REUTERS

De politieke en economische crisis in Venezuela blijft zich uitbreiden. Eind vorige maand vond een omstreden stemming plaats, die het bewind van de Venezolaanse president Nicolas Maduro vrijwel onbeperkte macht geeft. De stemming ging gepaard met onlusten waarbij tien mensen om het leven kwamen. Een dag later liet de regering twee kopstukken van de oppositie in het land oppakken. In het land is gebrek aan voedsel en medicijnen. De inflatie is opgelopen tot zo’n 700 procent per jaar. Ook de misdaadcijfers stijgen.

De Amerikaanse president reageerde op een vraag van een journalist over eventuele militaire in Venezuela na een ontmoeting met Nikki Haley, de Amerikaanse VN-ambassadeur, en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Trump sprak met hen in New Jersey, waar hij op werkvakantie is in één van zijn eigen golfresorts.

Sancties De sancties van de VS richten tot specifiek tot Maduro: alle activa van de president die onder Amerikaanse jurisdictie vallen, worden bevroren. Maduro noemde Trump een in reactie ‘een keizer’ en zei hij dat ‘het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid’. De EU heeft zich ook negatief uitgelaten over de recente verkiezingen in Venezuela, die de oppositie buiten spel dreigen te zeggen. Sancties behoren tot de mogelijkheden, maar eerst wil de EU een politiek dialoog. Onder meer Canada, buurland Colombia en Mexico hebben laten weten zich zorgen te maken over de verkiezingsuitslag. Veel Venezolanen proberen ondertussen hun land te ontvluchten: zeker 200 duizend inwoners van het land zijn de afgelopen tijd de grens overgestoken met landen als Brazilië, Peru en Colombia. Vanuit het resort zei Trump ook dat hij hoopt een positieve uitkomst in het conflict met Noord-Korea. ‘Ik hoop dat het allemaal goedkomt. Niemand houdt meer van vreedzame oplossingen dan president Trump.’ De president kondigde aan dat hij vrijdagavond (lokale tijd) per telefoon over het conflict zal spreken met de Chinese president Xi Jinping.

