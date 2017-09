Trump mag nu weer wel vluchtelingen uit moslimlanden weren

Dat betekent dat 24.000 nieuwe vluchtelingen definitief geen toegang krijgen tot de Verenigde Staten.

Op dit moment geldt voor vluchtelingen uit bepaalde landen een tijdelijk inreisverbod in de VS. Dat verloopt eind oktober. Maar het gerechtshof in San Francisco meende vorige week dat het inreisverbod onwettig was voor mensen die familie hebben in de VS. Daarna vroeg Justitie om een spoeduitspraak van het hooggerechtshof, dat deze week kwam.

Dispuut Het inreisverbod van Trump is al maanden onderwerp van een juridisch dispuut. De Amerikaanse president bepaalde in januari dat alle vluchtelingen uit zeven landen moesten worden geweerd om terrorisme te voorkomen. Het inreisverbod ontketende een storm aan bezwaren. Diverse federale rechters schoten het decreet af. Ook een afgezwakte tweede versie werd in eerste instantie verworpen door lagere rechters. De nu gedane uitspraak is nog niet de definitieve: in oktober kijkt het hooggerechtshof naar de bredere vraag over of het inreisverbod moslims discrimineert en daarmee ongrondwettig is.

