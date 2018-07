Trump mag langs bij The Queen, voor wie hij al decennia een fascinatie heeft

Het is het moment dat hij eindelijk binnen mag komen bij een familie waar hij al decennia een grote fascinatie voor heeft. Het moment ook dat de 'jongen uit Queens' de Britse Queen ontmoet, en dat hij als exponent van nieuw geld binnendringt in het walhalla van oud geld.

Of de voldoening helemaal wederzijds zal zijn, valt te bezien. De relatie tussen Trump en het Britse koningshuis hangt aaneen van relletjes. Zo had Trump in de jaren negentig een oogje op Prinses Diana, de moeder van de prinsen William en Harry. Diana, destijds net gescheiden van Prins Charles, was in de ogen van Trump de ultieme 'trophy wife': in zijn boek 'The art of the comeback' schreef hij dat het feit dat hij haar nooit had weten te veroveren zijn grootste teleurstelling in de 'afdeling vrouwen' was. Later, vlak na Diana's dood in 1997, schepte hij in een interview met radiopresentator Howard Stern op dat hij met haar naar bed had gekund als hij had gewild.

Ongemakkelijke momenten

En dat waren niet de enige ongemakkelijke momenten voor de Windsors. Trump, die er ook in het verleden nooit voor terugschrok om wat nepnieuws in omloop te brengen als het zakelijk goed uitkwam, bracht begin jaren negentig geruchten naar buiten als zouden Diana én Charles een oogje hebben laten vallen op appartementen in een van Trumps torens en in zijn club in Mar-a-Lago, Florida. In Londen zag het Koninklijk Huis zich zelfs gedwongen deze geruchten officieel te ontkennen.

Maar al die narigheid laten de twee partijen straks als het goed is achter zich. Ingewijden meldden zelfs aan The Washington Post dat het niet uitgesloten is dat de 92-jarige Elizabeth lichtelijk geamuseerd zal zijn door de onbehouwen Trump - ook al zal ze dat nooit laten merken. Elizabeth staat bekend om haar onverstoorbaarheid, ook bij onverwachte gebeurtenissen. De zeldzame keren dat ze in het openbaar emotie toont, is dat meestal als een van haar racepaarden goed presteert.