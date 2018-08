Trump maakt het kopen van bedrijven door buitenlanders moeilijker

De nieuwe wet geeft meer armslag aan de instantie die toetst of fusies, overnames en investeringen de nationale veiligheid in gevaar brengen. Die instantie heet CFIUS, is in 1975 opgericht en had aanvankelijk als doel om buitenlandse investeringen in de VS te registreren. In de loop der jaren heeft de instantie meer macht gekregen. In 2001 kreeg chipmachinefabrikant ASML met CFIUS te maken toen het een Californisch bedrijf wilde overnemen. Dat mocht van CFIUS.

Twee jaar geleden verhinderde CFIUS, tot verbazing van menigeen, de verkoop van een Amerikaanse dochter van Philips, Lumileds, aan een Chinese partij. Een motivatie voor dat verbod gaf CFIUS niet – dat hoeft ze ook niet te doen – maar waarschijnlijk vreesde ze dat zo’n 600 patenten voor led-verlichting in Chinese handen zouden komen.

Technologie

CFIUS mocht tot nu toe overnames door buitenlandse partijen verbieden als die, naar haar inzicht, de binnenlandse veiligheid van de VS zouden schaden. CFIUS kon optreden als het bij zo’n overname ging om een Amerikaans bedrijf (of, zoals bij Lumileds, een in de VS gevestigd bedrijfsonderdeel) dat beschikt over ‘cruciale technologie’.

Met de nieuwe wet in de hand mag CFIUS ook de overnames verhinderen van bedrijven die ‘opkomende en fundamentele technologieën’ produceren, gebruiken en/of ontwerpen, of die over zulke technologie beschikken. Datzelfde geldt voor bedrijven die zich bezighouden met ‘cruciale infrastructuur’. CFIUS mag zich ook gaan buigen over overnames die van invloed kunnen zijn op de privacy van gebruikers en klanten van de betrokken bedrijven. Ook transacties waarbij de cyberveiligheid in het geding is kan de toezichthouder verbieden.

Sommige juristen verwachten dat de wet veel invloed zal hebben, andere stellen dat die weinig meer doet dan de bestaande praktijk legitimeren

Voor overnames en investeringen in de vastgoedsector kan CFIUS ook een stokje steken als dat vastgoed dichtbij een militair terrein, een haven of een luchthaven staat. Belangrijk is ook dat CFIUS veel breder dan tot nu investeringen mag toetsen waarbij een koper zich een doorslaggevend belang in een bedrijf verwerft. Ook investeringen waarbij een investeerder maar een klein belang koopt, en dus nauwelijks invloed kan uitoefenen, mag CFIUS voortaan oordelen.