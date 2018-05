Trump maakt draai in 'pornozaak' om uit juridisch moeras te komen

Ja, hij betaalde geld voor het zwijgen van een pornoster. Nee, de aanklager die onderzoek doet naar de Russische verkiezingsbemoeienis krijgt niet meer alle medewerking. Donald Trump lijkt, met hulp van nieuwe advocaten, een andere koers in te willen slaan om uit het juridische moeras te komen, waar hij al in verkeert zo lang hij president is.

Dat Trump de 130.000 dollar fourneerde die porno-actrice en -regisseur Stormy Daniels kreeg om een affaire stil te houden, was al lang duidelijk. Maar tot nu toe ontkende hij zowel de affaire als de betaling. Zijn persoonlijke advocaat Michael Cohen zou het geld op eigen initiatief hebben betaald. Woensdagavond was dat opeens voorbij. Rudy Giuliani, de voormalige burgemeester van New York, die sinds twee weken een van Trumps advocaten is, gaf de betaling toe in een tv-interview.

Mogelijk besloten hij en Trump daartoe omdat justitie de betaling onderzoekt en inmiddels te veel weet – ofwel doordat Michael Cohen is gaan praten, ofwel doordat bij huiszoekingen belastende informatie is gevonden. Televisienetwerk NBC meldde gisteren dat de FBI zelfs de telefoon van de advocaat van de president had afgeluisterd.

Stel je voor dat het uit was gekomen op 15 oktober, midden in het laatste debat met Hillary Clinton Rudy Giuliani

Als het om geld van Cohen was gegaan, en als de betaling eind 2016 slechte publiciteit vlak voor de verkiezingen moest voorkomen, dan was het een schenking aan de campagne van Trump geweest. Die was veel groter dan wettelijk toegestaan, en dat is strafbaar.

Nu Trump erkent dat hijzelf dat geld betaalde, door het Cohen in de loop van vorig jaar in termijnen te vergoeden, gaat het hoogstens om een legale campagne-bijdrage uit eigen zak. Al had Trump dat wel had moeten melden, evenals het voorschieten door Cohen. Het bewust verdoezelen van dat laatste, door Cohen in stukjes en beetjes terug te betalen, is ook strafbaar.

Huwelijk In zijn interview woensdag wuifde Giuliani die gevaren weg: Trump zou het geld alleen hebben betaald om ‘de reputatie van zijn huwelijk’ te redden. In dat geval doen de campagne-wetten er niet toe. Maar gisterochtend leek Giuliani de glazen van zijn cliënt weer in te gooien toen hij zei: “Stel je voor dat het uit was gekomen op 15 oktober, midden in het laatste debat met Hillary Clinton.” Dat Trump meer weerstand wil gaan bieden aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging in de verkiezingen, blijkt uit het aanstaande vertrek van een van zijn advocaten, Ty Cobb. Diens strategie was het om volop mee te werken aan het onderzoek door documenten te verstrekken en een verhoor van Trump door Mueller voor te bereiden. Maar Trumps andere advocaten raadden hem die ondervraging af.

Rusland-connectie Eerder deze week lekte een lijst uit met 49 vragen die Mueller de president zou willen stellen, over de Rusland-connectie en over mogelijke pogingen van de president onderzoek daarnaar te dwarsbomen. Trumps heeft al een opvolger gevonden en die, Emmet Flood, lijkt te zijn gekozen om Mueller veel meer weerwerk te bieden, en eventueel Trump te verdedigen wanneer de aanklager conclusies trekt die hem in politieke problemen brengen. Flood stond de Republikeinse vicepresident Dick Cheney bij toen die werd aangeklaagd door een CIA-agente van wie de identiteit was uitgelekt. En hij was een van de adviseurs van de Democratische president Bill Clinton toen het Huis van Afgevaardigden een afzettingsprocedure tegen hem begon. Lees verder na onderstaande tweets van Trump.

Trump voor en na de draai President Trump, aan boord van Air Force One, 5 april: Journalist: "Mijnheer de president, wist u iets van de betaling van 130.000 dollar aan Stormy Daniels?" Trump: "Nee." Journalist: Waarom betaalde Michael Cohen haar dan, als haar beschuldigingen niet waar zijn? Trump: "Dat moet je Michael Cohen vragen. Michael is mijn advocaat en je moet het Michael vragen." Journalist: "Weet u waar hij het geld vandaan had om die betaling te doen?" Trump: "Nee." President Trump, gisteren op Twitter: "De heer Cohen, een advocaat, ontving een maandelijks bedrag, niet van de campagne, niets van doen hebbend met de campagne, waarmee hij, tegen betaling, een privé-contract sloot tussen twee partijen, iets wat bekend staat als een geheimhoudingsovereenkomst. Dit soort overeenkomsten is heel gebruikelijk onder beroemdheden en welgestelden." De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn advocaat 130.000 dollar betaald voor een deal met pornoactrice Stormy Daniels. Dat heeft Trumps nieuwe advocaat Rudy Giuliani woensdagnacht gezegd. Eerder hield Trump nog vol dat hij niets wist van een betaling aan de vrouw.

