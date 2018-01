Trump looft de gewone Amerikaan en zichzelf tijdens State of the Union

Zo wordt de loterij waarmee een green card mee gewonnen kan worden afgeschaft en wordt het lastiger om een verblijfsvergunning te krijgen op basis van familierelaties. Voor gezinshereniging blijft nog wel ruimte. Trump beloofde wel dat zogenaamde 'dreamers', buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, onder bepaalde voorwaarden een Amerikaans paspoort krijgen.

De VS willen maximaal 1,8 miljoen dreamers de mogelijkheid geven Amerikaan te worden. Of dit daadwerkelijk zal gebeuren, is verre van zeker. Democraten willen voorkomen dat de dreamers het land moeten verlaten, maar zijn het niet eens met restricties aangaande immigratie van familieleden van mensen met een verblijfsvergunning en zien niets in de peperdure grensmuur die illegalen uit Mexico buiten de grenzen moet houden.

Bijzondere burgers De president probeerde de borstklopperij waar hij om bekend staat aan banden te leggen door aandacht te vragen voor bijzondere en heldhaftige Amerikanen, zoals een politieagent die een baby van een drugsverslaafde vrouw adopteerde en een jongetje dat eigenhandig vlaggetjes op de graven van veteranen zette. Deze momenten konden op veel applaus rekenen van het aanwezige publiek, maar uiteindelijk besloot Trump toch met de boodschap dat de Amerikaanse droom dankzij hem nooit meer toegankelijk is geweest dan nu. 'Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te gaan beleven.'