Trump licht tipje van de sluier op over zijn financiën

Trump leverde het 98 pagina’s tellende rapport over zijn geldzaken vrijdag in bij het Office for Government Ethics, een onafhankelijke dienst binnen de federale uitvoerende macht die belangenverstrengeling moet tegengaan. Met deze aangifte volgt Trump een traditie die zijn voorgangers Barack Obama en George Bush instelden.

Het rapport geeft iets meer duidelijkheid over de handel en wandel van Trump, zoals over zijn bezittingen en schulden, maar volledige duidelijkheid over zijn financiën geeft het niet, omdat Trump, anders dan gebruikelijk voor presidenten en presidentskandidaten, nog steeds geen inzage heeft gegeven in zijn belastingaangifte.

Analisten zeggen in Amerikaanse en Britse media dat juist dat formulier een écht goed kijkje in Trump zijn geldzaken zou geven, en meer duidelijkheid zou verschaffen over bijvoorbeeld zijn investeringen en zakenrelaties in het buitenland. En dan met name die in Rusland, met het oog op de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Schulden Uit dit document blijkt dat Trump voor honderd miljoen dollar aan leningen in het rood staat bij de Deutsche Bank, en voor ruwweg hetzelfde bedrag bij Ladder Capital Finance, een vastgoedfonds in New York. Trump zwaaide de scepter over een imperium van 565 bedrijven, waarvan hij de leiding heeft overgedragen aan zijn zoons Donald Jr. en Eric. Trump zou echter regelmatig worden bijgepraat over de stand van zaken binnen het imperium, en heeft directe toegang tot de winstopbrengst. Sommige bedrijven van de president doen het goed. Bijvoorbeeld het hotel dat Trump dit najaar opende in Washington, vlakbij het Witte Huis. Het hotel - waar Trump een aantal keer als president overnachtte - boekte een omzet van twintig miljoen. Saillant detail is dat het hotel als bewijsmateriaal wordt genoemd in een rechtszaak die de staten Maryland en Washington DC aanspannen tegen Trump, omdat hij via zijn ondernemingen giften van buitenlandse regeringen aan zou kunnen nemen. Een groep 200 Democratische Congresleden daagt Trump ook voor de rechter omdat zijn zakelijke belangen als president in strijd zouden zijn met de grondwet. Een ander bedrijf dat de omzet zag stijgen is het golfresort dat Trump bezit in Florida, Mar-a-Lago, waar hij sinds zijn aantreden in het Witte Huis zeven keer te vinden was. Het golfpark haalde in vergelijking met vorige, openbare opgaven van Trump miljoenen dollars meer binnen aan omzet. Of die ondernemingen Trump ook daadwerkelijk winst hebben opgeleverd is niet duidelijk, omdat de nu openbaar gemaakte opgave alleen omzet vermeldt.

