Trump levert weer kritiek op de media terwijl journalisten zonder hem dineren

Het was zaterdagnacht voor het eerst in lange tijd dat een Amerikaanse president niet aanwezig was bij het beroemde White House Correspondents Dinner. Trump bedankte een aantal weken geleden al en met hem zegde een grote groep beroemdheden en mediaorganisaties af. De president bezocht in plaats van het diner in Washington een rally vol Trump-aanhangers in de staat Pennsylvania. Daar zei hij dat de media in de val zitten bij het etentje in de Amerikaanse hoofdstad en dat het 'heel erg saai' zou worden.

'Moeras van Washington'

De president merkte ook op dat, als het de taak is van de media om eerlijk te zijn en de waarheid te vertellen, ze dan een 'dikke vette onvoldoende' halen. Zijn eigen regering daarentegen, aldus Trump, doet elke dag zijn best voor het Amerikaanse volk. 'Ik ben dolblij dat ik meer dan 100 mijl verwijderd ben van het moeras in Washington, en dat ik mijn avond met jullie mag doorbrengen: een veel groter publiek en veel betere mensen, toch?'



Trump is de eerste president in 36 jaar die niet aanwezig is bij het officiële journalistendiner, dat door nieuwsorganisaties wordt georganiseerd en waarop ook de president en prominente gasten uitgenodigd worden. Van de regering-Trump was niemand aanwezig. Voorgaande jaren maakte president Barack Obama scherpe grappen, onder meer over Donald Trump. Dit jaar stond op het programma onder meer de uitreiking van journalistieke prijzen en een toespraak over het belang van 'agressieve maar eerlijke verslaggeving'.

Eerder haalde vicepresident Mike Pence tijdens de rally al uit naar de media, die hij 'welwillende bondgenoten' van linkse activisten en politici noemde. 'Het Amerikaanse volk kent de waarheid, hoewel linkse activisten en hun bondgenoten in de media de feiten negeren en vals nieuws verspreiden', zei hij. 'De waarheid is dat president Trump meedogenloos de beloften die hij maakte aan het Amerikaanse volk waarmaakt en dat Amerika terug is.'

Terwijl Trump en Pence hun uitspraken deden, bereidden in Washington bezoekers zich voor op twee verschillende Dinners: het traditionele White House Correspondents' Dinner, en het alternatieve 'Not The White House Correspondents' Dinner'. Die laatste bijeenkomst werd georganiseerd door komiek Samantha Bee en trok een groot aantal sterren en journalisten.



Tijdens het 'alternatieve diner' werden vooral grappen gemaakt over de Amerikaanse president, over nepnieuws. Bee zelf is uitermate kritisch over Trump en had zaterdagavond ook felle verwijten voor kabelzenders CNN en Fox.

De opbrengst van de bijeenkomst gaat naar een journalistenorganisatie.