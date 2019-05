Trump legt sancties op aan Mexico vanwege illegale migratie

De handelstarieven worden geleidelijk aan verhoogd, meldt Trump op Twitter. “Het tarief zal geleidelijk toenemen totdat het probleem van de illegale immigratie is verholpen, waarna de tarieven worden opgeheven.” Het Witte Huis laat in een verklaring weten dat op 1 juli het tarief wordt verhoogd tot 10 procent. Iedere maand zal de importheffing met 5 procent verder stijgen tot op 1 oktober de 25 procent is bereikt.

Mexico is de grootste handelspartner van de Verenigde Staten. Volgens analisten is die relatie door de handelsoorlog tussen Amerika en China nu nog belangrijker geworden. Volgens critici riskeert Trump met de sancties tegen Mexico de economische belangen van zijn land alsmede verschillende handelsverdragen te schaden.

Trump riep vorig jaar de noodtoestand uit om zo geld te regelen voor de bouw van een muur aan de grens. Dat bouwwerk moet de stroom illegale immigranten en drugssmokkel beperken. Volgens Trump doet Mexico te weinig om de migrantenstroom uit Centraal-Amerikaanse landen als Honduras, Guatemala en El Salvador in te dammen. Duizenden migranten uit die landen proberen Amerika via de Mexicaanse grens te bereiken.

De Mexicaanse president, Andrés Manuel López Obrador, wil met Trump in gesprek naar aanleiding van de sancties. ‘’Meneer Trump, sociale problemen laten zich niet oplossen door tarieven en dwangmaatregelen’', zei hij vrijdag in een verklaring. Ook kondigde Lopez Obrador kondigde aan dat vandaag nog een delegatie onder leiding van zijn minister van Buitenlandse Zaken richting Washington zal gaan om te proberen een oplossing te vinden. Volgens López Obrador voldoet zijn land aan zijn verplichtingen om migratie naar de VS tegen te gaan.

