Trump laat de Europese Unie opnieuw nagelbijten

Tot het allerlaatste moment blijft onduidelijk of de Amerikaanse importtarieven op staal en aluminium, die Trump ruim een maand geleden aankondigde, vanaf 1 mei 2018 voor de Europese Unie zullen gelden. De uitzondering die de EU in maart op het nippertje wist te bedingen, was van tijdelijke aard: tot 1 mei.

De Europese Commissie en vooral de Europese staalproducenten (320.000 werknemers) hielden maandag de hele dag de adem in, in afwachting van nieuws, een tweet van Trump bijvoorbeeld. Maar die was er maandagavond laat nog steeds niet, althans niet over dit onderwerp. Als Washington tot zes uur dinsdagochtend (Nederlandse tijd) is blijven zwijgen, treden de tarieven (25 procent op staal, 10 procent op aluminium) automatisch in werking voor de EU.

De president heeft nog geen beslissing genomen, is het laatste dat we maandag hoorden van de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van financiën. Eurocommissaris Cecilia Malmström (handel) zou maandagavond nog hebben gebeld met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross in een ultieme poging de tarieven te voorkomen. De kwestie kwam vorige week ook ter sprake bij het bezoek van de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Merkel aan Trump.

Zaken doen met de hele EU Naar verluidt liet Trump zijn irritatie blijken over het feit dat hij op handelsgebied zijn beleid niet kan toespitsen op individuele EU-lidstaten, maar zaken moet doen met de EU als geheel. Zo is hij sinds zijn aantreden altijd veel kritischer geweest over Duitsland dan over andere EU-landen. Andere landen met een tijdelijke vrijwaring tot vandaag zijn Argentinië, Australië, Brazilië, Canada en Mexico. Zuid-Korea heeft als enige een permanente vrijstelling bemachtigd. De Amerikaanse tarieven zijn vooral gericht tegen grootproducent China. Canada en Mexico krijgen vermoedelijk extra tijd omdat hun handelsrelatie met de VS momenteel opnieuw wordt bekeken in het kader van het Nafta-vrijhandelsakkoord. Vanwege de dreiging van de Amerikaanse importtarieven heeft de Europese Commissie tegenmaatregelen voorbereid. Het idee is om enkele typisch­­ Amerikaanse producten te belasten­­ met hogere tarieven, zoals Harley-Davidson motorfietsen, Levi’s spijkerbroeken, bourbon whiskey en pindakaas. Een commissiewoordvoerder wilde gisteren niet op de zaken vooruitlopen. “We zijn geduldig, maar ook voorbereid”, zei hij. “De Dag van de Arbeid zal voor ons vol arbeid zijn.”

