Trump krijgt met Nancy Pelosi een tegenstander van formaat

Dat is niet omdat de 78-jarige fractieleidster haar werk slecht gedaan heeft. In de acht jaar dat de Democraten een minderheidspartij waren, hield ze de boel bij elkaar. Ze haalde miljoenen dollars op aan giften voor de partij. Haar strategie tijdens de verkiezingen - niet schelden op Trump, maar hameren op behoud en verbetering van het zorgstelsel Obamacare - bleek succesvol.



Maar deze acht Democraten voelden zich gedwongen haar af te vallen. In hun district keken de kiezers ook goed naar wat de Republikeinen te melden hadden. En die maakten in het hele land Nancy Pelosi tot boegbeeld van alles wat slecht is aan Democraten. In een op de veertien Republikeinse tv-advertenties was ze te zien. Dat was een effectieve strategie - vermoedelijk is dat de reden dat Donald Trump woensdag opperde dat, als ze in januari toch wat Democratische stemmen te kort komt, een paar Republikeinen maar voor haar moeten stemmen.

Lees verder na de advertentie

De verwachting in Washington is dat Pelosi het voorzitterschap zonder Republikeinse hulp ook wel krijgt, al is het maar omdat er in de fractie wel gemompeld wordt dat het tijd wordt voor verjonging, maar zich nog geen uitdager heeft gemeld.

Daarmee krijgt Trump een tegenstandster die zich ook na de verkiezingscampagne niet zal laten verleiden tot op de man spelen. Pelosi zal proberen zaken te doen met de zakenman in het Witte Huis.

Oorlogsverklaring De vraag is, of hij daar ook toe bereid is. De afgelopen twee jaar leek het daar soms even op. Met Pelosi en haar collega-fractieleider in de senaat, Chuck Schumer, sloot Trump in september vorig jaar bijvoorbeeld een principe-akkoord over het legaliseren van 'Dreamers', buitenlanders zonder papieren die als kind naar de VS kwamen. Maar daar kwam hij snel op terug na protesten van adviseurs en Republikeinse Congresleden.

Woensdag zei Trump tijdens een persconferentie dat hij wil samenwerken. Maar hij zei ook dat hij de Democraten de oorlog zal verklaren als die hun meerderheid in het Huis gebruiken om onderzoek te doen naar zijn handel en wandel, als president en als kandidaat.



Voor die chantage zal Pelosi niet bezwijken, zo maakte ze na de verkiezingen duidelijk. Ze had het over 'met verantwoordelijkheid uitgeoefend toezicht' en beloofde dat 'we niet met hagel gaan schieten'. Met andere woorden: de Democraten zullen niet gretig achter elk mogelijk schandaal aan gaan. Maar voor een milde aanpak van de president hoeven haar fractieleden niet bang te zijn. Pelosi weet dat ze haar meerderheid te danken heeft aan de brede afschuw onder vele groepen kiezers van de persoon en de ideeën van de president. Ze hoeft die gevoelens niet te vertolken, maar mag ze niet verloochenen. Nadat Trump zijn minister van justitie Jeff Sessions ontsloeg, twitterde ze meteen: "Het is onmogelijk dit te zien als iets anders dan een brutale poging het onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller te ondermijnen en te beëindigen."