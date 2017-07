Trump kraakt harde noten met Rusland

Trump zei dat de Russen moeten stoppen met het ‘destabiliseren’ van Oekraïne en dat ze hun steun moeten staken aan ‘vijandige regimes’ zoals die in Syrië en Iran. De president riep Rusland op zich ‘aan te sluiten bij de gemeenschap van verantwoordelijke naties’.

Trump deed zijn uitspraken tijdens een bezoek aan Polen aan de vooravond van een top van de G20, de club van van negentien industrielanden en de Europese Unie, vrijdag en zaterdag in de Duitse stad Hamburg. Hij zal daar onder meer een ontmoeting hebben met de Russische president Vladimir Poetin.

Trump hield zijn toespraak in Warschau bij een monument ter nagedachtenis van de opstand tegen de nazi’s in 1944. De president karakteriseerde de strijd tegen moslimterrorisme als een gevecht om het voortbestaan van het Westen. “De fundamentele vraag van onze tijd is of het Westen de wil heeft om te overleven. Hebben we zo veel vertrouwen in onze waarden dat we bereid zijn ze koste wat het kost te verdedigen? Hebben we genoeg respect voor onze burgers om onze grenzen te bewaken? Hebben we de wil en moed om onze beschaving te beschermen tegen hen die haar willen ondermijnen en verwoesten?”

Trump verzekerde dat de Verenigde Staten bereid zijn hun Navo-bondgenoten te verdedigen.

