Trump komt niet naar het Correspondents' Dinner

Trump breekt hiermee een langlopende Amerikaanse gewoonte. Het jaarlijkse galadiner van bij het Witte Huis geaccrediteerde journalisten is een traditie in de Amerikaanse politiek. De fungerend president neemt daar als gastspreker zichzelf en de pers op de hak.

Lees verder na de advertentie

"Ik ben niet aanwezig bij het Witte Huis Correspondents' Association Dinner dit jaar'', twitterde Trump. Al wenst hij iedereen op 29 april wel een 'geweldige avond'. Waarom de president niet komt heeft hij niet gezegd.

De organisatie achter het evenement is in ieder geval niet van plan het Correspondents' Dinner niet door te laten gaan. "Het is en blijft een viering van het eerste amendement in onze grondwet en de belangrijke rol die de onafhankelijke pers speelt in een gezond republiek", laat voorzitter Jeff Mason weten in een mail.

Op slechte voet met de pers Het komt zelden voor dat een president niet naar het Correspondents' Dinner komt. De laatste keer dat dit gebeurde was in 1983: de toenmalige president Ronald Reagan was gewond geraakt na een mislukte aanslag op zijn leven. Voormalig president Barack Obama woonde het evenement alle acht jaar van zijn presidentschap bij. De band tussen Trump en de Amerikaanse pers is momenteel allesbehalve goed te noemen. De president valt journalisten regelmatig aan als hun berichtgeving hem niet bevalt. Zo noemde hij de pers in een recente persconferentie nog "de vijand van het volk". Veel journalisten riepen daarom ook op het diner niet door te laten gaan. De Amerikaanse comedienne Samantha Bee kondigde bijvoorveeld al een alternatief diner aan zonder Trump, genaamd 'Not the White House Correspondents' Dinner'. Naast de president en een select aantal journalisten, komen er ook veel beroemdheden naar het diner. Sterren als Leonardo DiCaprio of Lady Gaga zijn er graag geziene gasten. Donald Trump zelf was in 2011 nog te gast.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.