Trump komt met sancties tegen Russen vanwege 'destabiliserende activiteiten'

Daarmee deelt de regering-Trump voor het eerst straffen uit voor de Russische bemoeienis met die verkiezingen, die er volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten op gericht waren Trump te laten winnen. President Donald Trump heeft die conclusie lange tijd niet willen accepteren, maar het Congres nam vorig jaar een wet aan die de president tot actie verplichtte. Zo moest hij eind januari een lijst indienen van Russische oligarchen en politieke figuren die voor sancties in aanmerking kwamen. De wet moest ook voorkomen dat hij eerdere sancties zou verzachten die waren opgelegd door zijn voorganger als president, Barack Obama.

Veel van de nu gestrafte personen en organisaties kwamen ook voor in aanklachten door de speciale aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging, Robert Mueller. Het Internet Research Agency is bijvoorbeeld getroffen, het Russische bedrijf dat een stroom van nepnieuws en tweets van zogenaamde politieke activisten naar de VS stuurde.

Hacks

De sancties zijn niet alleen opgelegd voor acties tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar ook voor andere hack-aanvallen, onder andere op de Amerikaanse energievoorziening. Minister van financiën Steven Mnuchin noemde in een verklaring verder het NotPetya virus, dat vermoedelijk vooral gericht was op het verstoren van de economie van Oekraïne, maar ook voor honderden miljoenen dollars aan schade aanrichtte bij bedrijven in andere landen in Europa en Azië en in de VS.

Volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten zat de GRU, de inlichtingendienst van de Russische krijgsmacht achter die aanval. De GRU staat nu op de sanctielijst, net als de FSB, vroeger beter bekend als de KGB.

Volgens Rusland zijn de sancties er op gericht de Russische pre­si­dents­ver­kie­zin­gen te beïnvloeden

Recente gebeurtenissen kunnen tot nieuwe sancties leiden, zo dreigde de minister: "Het ministerie van financiën zal druk op Rusland blijven uitoefenen omdat het doorgaat met proberen Oekraïne te destabiliseren, de Krim te bezetten, zich in verkiezingen te mengen, en voor diepgewortelde corruptie en mensenrechtenschendingen. Het recente gebruik van een militair zenuwgas in een poging twee Britse staatsburgers te vermoorden, toont nog eens aan hoe roekeloos en onverantwoordelijk deze regering zich gedraagt."

Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse zaken Sergej Rjabkov is de Amerikaanse actie er juist op gericht een verkiezing in Rusland te beïnvloeden: de presidentsverkiezingen van komende zondag, waarbij de huidige president Vladimir Poetin de grote favoriet is.

Lees ook: Op de Amerikaanse zwarte lijst prijken bijna alle hooggeplaatste Russen