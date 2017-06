Trump klaar om Amerikaans staal te beschermen

Handelspartners van de VS vrezen dat president Trump zijn eerste grote protectionistische maatregel gaat nemen. Een wet uit 1962 staat hem toe drastische stappen te nemen om Amerikaanse arbeiders te beschermen tegen Chinees staal. Een onderzoek naar het effect van staalimport op de Amerikaanse staatsveiligheid kan elk moment worden afgerond.

Lees verder na de advertentie

Dankzij die oude handelswet kan de president vervolgens de invoer stilleggen of beperken zonder tussenkomst van het Congres. Hij kan een invoertarief instellen voor al het staal of verschillende quota en tarieven per land. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) staat zulke maatregelen toe als de veiligheid van een land in het geding is, maar dit zware middel is bedoeld voor extreme situaties zoals oorlog. Amerika kan andere landen uitlokken hetzelfde te doen.

De EU is bang schade op te lopen door Trumps stappen en dreigt met tegenacties. Handelschef Cecilia Malmström zei dat de EU voorbereidingen treft. "We zullen bekijken of de maatregelen in lijn zijn met de afspraken van de WTO. Als ze ons werkelijk zo hard raken als mogelijk is, zullen we natuurlijk terugslaan."

Afhankelijk Wat hebben staal en veiligheid met elkaar te maken? Het belangrijkste is dat de militaire industrie ervan afhankelijk is. Als de binnenlandse industrie wordt bedreigd door buitenlandse concurrentie, kan dat verder leiden tot werkloosheid, tot terugvallende overheidsinkomsten en investeringen, en verdwijnende kennis. Het mikpunt is China, dat staaloverschotten dumpt op de wereldmarkt. Amerika is de grootste importeur van staal (30 miljoen ton in 2016), China de grootste exporteur. In feite halen de VS veel meer staal uit Canada, Brazilië, Zuid-Korea en Duitsland. China komt niet verder dan een paar procent. De eerste keer dat de wet tot een ingreep leidde, was tijdens de oliecrisis in 1973, toen president Nixon invoertarieven op ruwe olie opschortte. In 1979 bleek de afhankelijkheid van Iraanse olie onwenselijk en staakte president Carter de invoer ervan. Drie jaar later volgde een embargo op olie uit Libië. Mikpunt van de VS is China, maar daar komt slechts een paar procent staal vandaan Dan Pearson van de Amerikaanse denktank Cato is kritisch over de koers van het Witte Huis. Het meeste staal dat voor militaire doeleinden wordt gebruikt, komt van bevriende landen of van binnenlandse producenten, zegt de oud-voorzitter van de internationale handelscommissie onder president George Bush. Om de aanvoer van staal veilig te stellen, kan het Pentagon ook langlopende contracten afsluiten met eigen leveranciers, zoals U.S. Steel of Nucor. Eind vorig jaar hadden de VS al 113 specifieke maatregelen lopen tegen 26 landen om de staalmarkt te beschermen, waarvan 20 tegen China. Hierdoor is staal in Amerika duurder dan op de wereldmarkt. Lokale staalverwerkers, zoals autobouwers, hebben daar nadeel van. De economische impact van dit soort staalverwerkende bedrijven is bovendien veel groter dan van lokale staalproducenten, volgens Pearson, kijkend naar werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Tegenmaatregelen zullen niet alleen Amerika's bescheiden staalexport treffen, vreest hij. Volgens hem zal ook de voedselsector zich zorgen moeten maken over sancties. Al met al zijn de VS dan slechter af.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.