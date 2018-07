Trump kiest Brett Kavanaugh als nieuw lid Hooggerechtshof

De 53-jarige Kavanaugh moet de gematigd conservatieve rechter Anthony Kennedy vervangen. Eind juni maakte Kennedy (81) bekend dat hij per 31 juli opstapt als lid van het hoogste rechtscollege, waardoor de post vrij komt. De benoeming moet nog door de Senaat worden bekrachtigd.

Volgens Trump is er niemand in Amerika geschikter voor de post van opperrechter en verdient niemand hem meer dan zijn huidige kandidaat, zo zei hij tijdens de persconferentie. Hij roemde de smetteloze staat van dienst en de uitstekende kwalificaties van Kavanaugh.

Verder naar rechts

De aanstelling zal de verhouding binnen het negenkoppige Hooggerechtshof niet op zijn kop zetten. Mogelijk schuift het hoogste rechtscollege iets verder op naar rechts, omdat Kennedy zich nog wel eens liberaal kon opstellen bij onderwerpen als abortus en homorechten.

Kavanaugh werd in 2003 genomineerd voor een plek bij het Hof van Beroep in Washington D.C. Vanwege aantijgingen dat Kavanaugh partijdig zou zijn, werd hij door de Senaat pas in 2006 aangesteld. Ook was Kavanaugh in de jaren 90 betrokken bij de afzettingszaak tegen Bill Clinton, die destijds president was, vanwege vermeende meineed en belemmering van de rechtsgang.

,,Hij is een briljante jurist met een duidelijke en effectieve schrijfstijl, algemeen beschouwd als een van de beste en scherpste juridische geesten van onze tijd'', zo prees Trump zijn kandidaat verder.