Trump kan nog een rechtszaak tegemoet zien

Op aanwijzing van Trump werkten bezoekers van een verkiezingsbijeenkomst in maart vorig jaar drie demonstranten onzacht de zaal uit. Die willen nu een schadevergoeding van Trump. Een rechter in Kentucky vindt dat op het eerste gezicht redelijk.

Trump wijst alle aansprakelijkheid voor ‘verwondingen, emotionele pijn, vernedering en angst’ af, omdat hij het zou hebben gehad tegen beveiligers. Maar het lijkt de rechter aannemelijk, schrijft hij in zijn beslissing, dat Trump het tegen zijn gehoor in het algemeen had en dus mogelijk aansprakelijk is. De echte rechtszaak moet nog komen. Daarvoor moet Trump zich aan een getuigenverhoor onderwerpen.

Tientallen zaken

De zaak is er een van tientallen die tegen Trump gevoerd worden. Sommigen gaan terug op zijn bestaan als zakenman – vrijdag keurde een rechter de schikking goed waarin studenten van zijn inmiddels opgeheven ‘Trump University’ bijna al hun geld terugkrijgen, omdat de cursussen weinig voorstelden.

Aan zijn activiteiten als presentator van de reality-show ‘The Apprentice’ hield Trump een aanklacht wegens smaad over.

Aan zijn activiteiten als presentator van de reality-show ‘The Apprentice’ hield Trump een aanklacht wegens smaad over. Een voormalige deelneemster had de president beschuldigd van ongewenste intimiteiten. Zijn woordvoerster noemde haar daarop een leugenaar en aandachtszoeker.

In die zaak hebben de advocaten van Trump zich erop beroepen dat hij niet met rechtszaken achtervolgd mag worden zolang hij president is. Maar dat verweer werd door het Hooggerechtshof afgewezen toen het werd aangevoerd door Bill Clinton, die zich eveneens tegen aanklachten van seksueel geweld moest verweren. Wel is een president gevrijwaard van aanklachten over wat hij in die functie doet. Of ook uitspraken in campagnetijd daar onder vallen, is nog nooit aan de orde geweest.

Trump moet zich mogelijk ook verdedigen voor wat hij heeft nagelaten toen hij president werd. De organisatie Crew (‘Burgers voor verantwoordelijkheid en ethiek in Washington’) eist hij zich gaat houden aan het grondwetsartikel dat verbiedt dat een president geld of gunsten aanneemt van buitenlandse overheden. Volgens de organisatie houden nu buitenlandse diplomaten recepties in het Trump International Hotel in Washington om bij de president in het gevlei te komen.

In die situatie heeft Trump zichzelf gebracht, zeggen zijn critici, omdat hij heeft geweigerd zijn zaken-imperium van de hand te doen en de opbrengst te investeren in brave staatsleningen en aandelenfondsen.