Trump is teleurgesteld: General Motors sluit fabrieken

De Amerikaanse president Donald Trump is vaak boos, maar als het om de auto-industrie gaat, dan is hij extra alert en geprikkeld. Wat staat er immers meer symbool voor de maak-industrie, voor werkgelegenheid, dan de auto, de ultieme American Dream op wielen? Dan is het nogal wat als General Motors, de grootste autofabrikant van de Verenigde Staten en een van de grootste van de hele wereld, plotsklaps aankondigt om zeven fabrieken te gaan sluiten. Trump zei dinsdag ‘flink druk uit te oefenen’ op de top van GM om op het besluit terug te komen.

General Motors gooit eerst vijf fabrieken dicht in de VS en Canada, eind volgend jaar is het einde verhaal voor nog eens twee fabrieken buiten Noord-Amerika. Met de maatregel gaan 14.000 banen verloren, ongeveer 15 procent van het complete personeelsbestand.

Volgens General Motors, ook bekend van de merken Cadillac en Buick, is de forse reorganisatie nodig om winstgevend te blijven. De besparing van 6 miljard dollar die het sluiten van de fabrieken oplevert, wil GM-bestuursvoorzitter Mary Barra steken in het ontwikkelen van elektrische auto's. Barra: “We willen ervoor zorgen dat we goed gepositioneerd blijven, en je kunt dat het beste doen als het bedrijf er nog goed voorstaat.”

Tekenend is de tegenvallende verkoop van de Chevrolet Cruze, een nogal saai ogende compacte sedan. De auto wordt gebouwd in Lordstown, Ohio, een van de fabrieken die General Motors op de korrel heeft om te sluiten.

“Het besluit om bepaalde fabrieken te sluiten is vooral ingegeven door veranderingen in de Amerikaanse markt”, zegt Max Erich, sectoreconoom automotive bij ING. “Waar 10 jaar geleden de traditionele personenauto’s, de sedan-modellen, nog goed waren voor ruim de helft van de markt, zijn het nu steeds meer de grote pickups en suv’s die de markt domineren. Ook bij GM zijn het vooral de pickups, trucks en crossovers die het goed doen. Samen zijn ze goed voor ongeveer driekwart van de verkoop.”

Handelsoorlog

Eerder kondigde de GM al de sluiting van een fabriek in Zuid-Korea aan. Dat de autofabrikant nu nog scherpere herstructureringen versneld doorvoert is volgens Erich deel het gevolg van de door Donald Trump in gang gezette handelsoorlog, die wereldwijd gevoerd wordt door elkaar importheffingen op te leggen op duizenden producten. “Duurder staal zorgt ervoor dat maatregelen nodig zijn om toch doelstellingen met betrekking tot kostenbesparingen te halen.” Doordat er in de auto-industrie een gigantische transformatie gaande is die het wagenpark moet veranderen van ‘fossiel’ naar ‘elektrisch’ rijden, zal General Motors de reorganisatie ongetwijfeld doorzetten met die grote opdracht in het achterhoofd.

Tesla heeft de toon gezet, Audi, Mercedes, BMW en vooral Volkswagen zitten ook bepaald niet stil met hun plannen voor auto's met een elektrische aandrijving. Erich: “General Motors zet in op een toekomst met elektrische auto’s en een wereld waarin mobiliteitsdiensten een belangrijke rol spelen. Voor die transitie is veel geld nodig.”

Wat overigens niet betekent dat de Amerikaan de grootste American Dream op wielen laat varen om voortaan in kleine elektrische koekblikjes over de wegen te gaan. De elektrische auto's die GM straks gaat ontwikkelen, zullen er gewoon uitzien als de vertrouwde, flink uit de kluiten gewassen crossovers en suv's.

Het betekent niet dat de Amerikaan de grootste American Dream op wielen laat varen om voortaan in kleine elektrische koekblikjes over de wegen te gaan

Het is volgens Max Erich niet zo dat General Motors op de zwaar concurrerende automarkt, ergens onderweg de slag heeft gemist: “Deze beslissing is belangrijk om het modellengamma op korte en lange termijn beter op de markt te laten aansluiten. GM laat traditionele modellen los en is echt bezig om zich aan te passen en voor te bereiden op de nabije toekomst.” Daar hoort volgens hem ook het veranderen van de bedrijfscultuur bij, door afscheid te nemen van veel managers. “Ze gaan van een vrij logge en bureaucratische organisatie naar een veel flexibeler, slagvaardiger en innovatiever bedrijf.”