Trump is nog niet weg of aantal orkaandoden Puerto Rico blijkt veel hoger

Trump merkte tijdens zijn bezoek op dat het aantal dodelijke slachtoffers relatief laag uitviel. 'Zestien levens is een hoop', benadrukte Trump. 'Maar als je dat vergelijkt met de duizenden mensen die omkwamen door andere orkanen is dat eerlijk gezegd lang niet zo ernstig.'



Maria richtte vorige maand enorme verwoestingen aan op Puerto Rico en de herstelwerkzaamheden verlopen traag. Een groot deel van het eiland zit zonder elektriciteit. Ook hebben veel inwoners moeite om benzine te bemachtigen voor hun voertuigen of generatoren.

Trump bekijkt de schade die orkaan Maria heeft aangericht op het eiland. © REUTERS