Trump hoopt op een 'eerlijke en wederzijdse' handelsdeal met Europa

Hij deed het bij Theresa May, hij doet het bij Jean-Claude Juncker. Donald Trump heeft de gewoonte ontwikkeld bepaalde personen voor schut te zetten op Twitter of een ander medium, om een dag later complimentjes uit te delen als de persoon in kwestie naast hem staat.

"Juncker is een man die ik goed heb leren kennen, hij is een heel slimme en stoere vent", zei de Amerikaanse president woensdag in het Witte Huis, met de Luxemburgse voorzitter van de Europese Commissie aan zijn zijde. Het was het traditionele persmomentje voor de open haard, de plek waar premier Rutte begin deze maand nog een assertief 'nee' had laten horen tegen Trump.

"We verwachten dat er iets positiefs zal gebeuren", zei Trump voor hij met Juncker en EU-handelscommissaris Cecilia Malmström ging praten over het hoog opgelopen handelsconflict tussen Brussel en Washington. Later op de avond voegde de Amerikaanse president daar aan toe dat hij hoopt op een 'eerlijke en wederzijdse' handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Europa.

Bedreiging

Een etmaal eerder had Trump zich tijdens een toespraak nog schamper uitgelaten over het nabije bezoek van Juncker. "Ze komen allemaal naar het Witte Huis. Ik heb gezegd: jullie moeten veranderen, maar dat wilden ze niet. Toen zei ik: oké, prima, we zetten tarieven op jullie auto's. Ze sturen miljoenen auto's, Mercedessen, BMW' s... Dus stelden we importtarieven voor. Meteen zeiden ze: wanneer kunnen we langskomen? Schikt het morgen?"

Bovendien had Trump de EU tijdens zijn Europa-reis een 'vijand' genoemd, een ongekend dieptepunt in de trans-Atlantische verhoudingen. "We zijn bondgenoten, geen vijanden", zei Juncker in het Witte Huis. "We moeten samenwerken. We vertegenwoordigen samen de helft van de wereldhandel. Dus moeten we met elkaar praten, niet over elkaar. We moeten ons richten op het verlagen van tarieven, niet op het verhogen ervan."

Nadat de Verenigde Staten per 1 juni importtarieven hadden ingesteld op staal en aluminium uit de EU, met als officieel argument dat die importen een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid van de VS, kwam Brussel met tegenmaatregelen. Sindsdien dreigt Trump met een volgende stap, namelijk tarieven op auto's uit de EU. Daarmee zou vooral Duitsland hard worden getroffen, voor een bedrag van naar schatting 6 miljard euro.

Naar verluidt heeft Trump een keer tegen de Franse president Macron gezegd dat hij zijn harde lijn wil blijven voortzetten totdat Fifth Avenue in New York geheel vrij is van Mercedessen.