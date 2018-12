Trump heeft haast, maar nieuw handelsverdrag met Canada en Mexico blijft onzeker

De Amerikaanse president Donald Trump kan elk moment het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (Nafta) opzeggen. Het Congres komt hiermee onder druk te staan. Officieel heeft het zes maanden de tijd, de opzegtermijn, om het nieuwe handelsverdrag met Mexico en Canada te ratificeren. Maar met de dreiging van Trump om Nafta direct te beëindigen, laat hij zien hoeveel belang hij hecht aan de nieuwe ‘US-Mexico-Canada Overeenkomst’ (USMCA).

Op de G20-top in Buenos Aires hebben de VS en haar twee buurlanden de USMCA ondertekend. Inhoudelijk verschilt de USMCA niet eens zoveel van haar voorganger, maar of er genoeg afgevaardigden en senatoren voor zullen stemmen, is nog maar de vraag. De komende maanden ­zullen bedrijfstakken die nadeel ­ondervinden van het nieuwe verdrag ongetwijfeld veel lobbyen. Met voorop de producenten van auto’s.

Volgens Trump was Nafta er de schuld van dat veel banen in de auto-industrie van de VS verhuisden naar Mexico, waar de lonen veel lager zijn. Het nieuwe verdrag wil dat tegengaan door te eisen dat auto’s pas zonder invoerrechten de grens kunnen passeren als ze voor minstens 75 procent ‘Noord-Amerikaans product’ zijn, dus afkomstig uit de VS, Canada of Mexico. Werknemers in de auto-industrie moeten in die landen minstens 16 ­dollar per uur verdienen. Daardoor is het voor Amerikaanse autobedrijven minder interessant om naar Mexico te verkassen.

Betere beloning Verder mogen werknemers niet worden gehinderd als ze lid willen worden van een vakbond, wat vooral een verandering is voor Mexico. De hogere kosten voor autofabrikanten betekenen een slechtere ­concurrentiepositie ten opzichte van producenten van buiten de vrijhandelszone. De vakbond van werknemers in de auto-industrie is ook ­begonnen Congresleden te bewerken, maar dan met een omgekeerd verhaal: die wil juist nog betere beloning van werknemers en vindt dat het nieuwe verdrag niet genoeg controle voorschrijft op de naleving van de regels. Van oudsher staan de Democraten sympathiek tegenover zulke wensen. Maar vrijhandelsverdragen zijn vooral een speerpunt van de Republikeinen, en die partij heeft ook zijn bezwaren. Zo schrijft het USMCA voor dat de drie landen niet zullen discrimineren op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Veertig Republikeinse Congresleden schreven in een brief aan Trump dat ze het ‘ongepast’ en ‘beledigend’ vinden dat twee buurlanden het Amerikaanse beleid op dat gebied dicteren. De sleutel voor succes of teloorgang van het handelsverdrag ligt in de handen van Nancy Pelosi, aanstaande voorzitter van het Huis van Afgevaardigden De sleutel voor succes of teloorgang van het handelsverdrag ligt in de handen van de (vermoedelijk) aanstaande voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi van de Democraten. Wanneer een president een ­handelsakkoord afsluit, is dat pas geldig wanneer dat in een wet wordt vastgelegd, en daar moet het Huis van Afgevaardigden mee beginnen.

George W. Bush Vanaf 3 januari hebben de Democraten de meerderheid. Hun leidster ­Pelosi, heeft al eens bewezen het hard te durven spelen als het om handelsakkoorden gaat. Ze was ook voorzitter van het Huis in 2008, toen de Republikeinse president George W. Bush een verdrag sloot met Colombia. Het duurde jaren voordat dit door het Congres was. Bush maakte het als ­president niet meer mee. Zo’n uitkomst zou voor Trump politiek rampzalig zijn. Tijdens de campagne fulmineerde hij dat Nafta ‘het slechtste handelsverdrag is dat ooit werd getekend’. Daarentegen vindt hij de USMCA ‘een van de belangrijkste en grootste handelsverdragen in de geschiedenis van de VS en de ­wereld’. Dus ook al zijn de meeste deskundigen van mening dat de USMCA niet meer is dan een lichte modernisering van het Nafta-verdrag, voor Trump zou het onverteerbaar zijn wanneer het Congres die vernieuwing terzijde legt. Vandaar dat hij begin december aankondigde Nafta formeel op te ­zeggen. Vermoedelijk zullen de Democraten niet wakker liggen van zijn zet. Ook Nafta is voor binnenlands ­gebruik vertaald in een wet. Als het Congres niets doet, blijft die gewoon gelden. Daardoor zullen veel Nafta-­regels ook zonder Nafta de handel met de buurlanden blijven bepalen.

