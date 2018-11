Trump handhaaft goede betrekkingen met Saudi-Arabië

Bronnen bij de Amerikaanse inlichtingendiensten bevestigden vorige week tegen de Washington Post dat de kroonprins opdracht zou hebben gegeven Khashoggi te vermoorden.

"Onze inlichtingendiensten verzamelen momenteel alle mogelijke informatie. Het zou goed kunnen dat de kroonprins weet had van deze tragische gebeurtenis - misschien heeft ie het gedaan, misschien niet", aldus Trump in een verklaring die gisteren werd verspreid vlak voor de president vertrok naar Florida om daar Thanksgiving te vieren.

We komen misschien nooit achter alle feiten rond de moord op Jamal Khashoggi. Ondanks alles hebben we een relatie met het Saudische Koninkrijk President Donald Trump

Amerikaanse congresleden, Republikeinen en Democraten, vragen al langer om hardere actie tegen Saudi-Arabië vanwege Khashoggi's dood. De dissident werd begin oktober vermoord toen hij in het Saudische consulaat in Istanbul documenten ophaalde voor zijn voorgenomen huwelijk. Vorige week pleitte een groep Amerikaanse senatoren voor wetgeving die wapenleveranties aan Saudi-Arabië staakt. Ze willen ook sancties tegen Saudiërs die in verband worden gebracht met Khashoggi's dood en betrokken zijn bij de oorlog in Jemen.

‘Domme zet’ Maar Trump is niet van plan de warme militaire contacten te verbreken. Het zou een 'domme zet’ zijn waarvan Rusland en China profiteren, schrijft Trump. "We komen misschien nooit achter alle feiten rond de moord op Jamal Khashoggi. Ondanks alles hebben we een relatie met het Saudische Koninkrijk." Dat is volgens de president belangrijk: "De wereld is een heel gevaarlijke plaats. Saudi-Arabië is een fantastische bondgenoot in het voor ons zeer belangrijke gevecht tegen Iran." Na de dood van Khashoggi gingen in meer landen stemmen op wapenleveranties te staken. Een Franse topdiplomaat zei begin deze week dat Frankrijk nadenkt over sancties. En Duitsland legde maandag achttien Saudiërs een inreisverbod op. Het land stopt bovendien met alle wapenexport naar Riyadh, ook de deals die eerder al waren afgesproken.

