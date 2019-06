Trump haalt zich de woede van Moskou op de hals door extra militairen naar Polen te sturen

Washington kan rekenen op represailles, waarschuwden Russische parlementariërs donderdag. Ze reageerden woedend op de toezegging van de Amerikaanse president Donald Trump om duizend militairen in Polen te stationeren. Die belofte deed hij tegen de Poolse president Andrzej Duda die woensdag in Washington op bezoek was. Warschau had om extra troepen gevraagd.

Lees verder na de advertentie

Trump zegde duizend militairen toe die hij vanuit Duitsland – waar zo’n 52.000 Amerikaanse troepen zitten – naar Polen zal verplaatsen. Die zullen daar tijdelijk worden gestationeerd. Zo’n 5000 Amerikaanse militairen zijn al sinds 2016 op rotatiebasis in Polen aanwezig. Dat gebeurde na afspraken binnen de Navo naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim.

Ik hoop dat Polen een fantastische relatie met Rusland krijgt, ik denk dat het mogelijk is Donald Trump

Toenadering President Trump maakte nog niet bekend wanneer de militairen in Polen zullen arriveren. De kosten liggen volgens hem bij Warschau. Een permanente Amerikaanse legerbasis, zoals de Polen graag zouden zien, vond Trump wel ‘een interessant idee’, maar beloften in die richting deed hij niet. Duda, die opperde om de nieuwe basis ‘Fort Trump’ te noemen liet zich lovend uit over zijn gastheer. De Poolse president bedankte Trump voor zijn ‘extreme aardigheid richting Polen’ en zijn ‘perfecte begrip van Poolse zaken’. De Poolse regeringspartij PiS zoekt sinds zij in 2015 een absolute meerderheid in het parlement behaalde meer toenadering tot de Verenigde Staten en meer ‘bescherming’ tegen Rusland. “Wij zouden graag zien dat Rusland onze vriend is”, zei Duda in Washington, “maar jammer genoeg laat het land zijn imperiale gezicht zien”, daarbij onder meer verwijzend naar de aanval op Oekraïne in 2014.

Drones Maar Trump sloeg een veel mildere toon over Moskou aan dan Duda. “Ik hoop dat Polen een fantastische relatie met Rusland krijgt, ik denk dat het mogelijk is.” Daar lijken de Russische volksvertegenwoordigers vooralsnog anders over te denken. Zij maken zich onder meer zorgen om de Amerikaanse drones die samen met de militairen naar Polen zullen worden gebracht. Volgens een van hen, Vladimir Shamanov, zouden die drones nucleaire wapens kunnen vervoeren. “De wereld glijdt geleidelijk af naar een gevaarlijk moment.” Een moment dat zelfs, volgens Shamanov, te vergelijken is met de Cubacrisis in 1962. Toen dreigde een conflict tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie over de plaatsing van Russische raketten op Cuba op een kernoorlog uit te lopen. De Russische parlementariërs spraken eigenlijk voor hun beurt, nog voordat het Kremlin had gereageerd. Een woordvoerder van het Kremlin liet donderdag slechts weten de Amerikaanse plannen nauwlettend in de gaten te houden.

Lees ook: