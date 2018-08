Trump haalt uit naar Turkije: over vrijlating dominee wordt niet onderhandeld

"We zullen niets betalen voor de vrijlating van een onschuldige man, maar we zullen Turkije terugpakken", liet Trump via Twitter weten. Ook zei hij dat Turkije al jaren heeft geprofiteerd van de Verenigde Staten.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo had de Turkse ambassadeur eerder op de dag al te kennen gegeven dat de Turken dominee Brunson onvoorwaardelijk moeten vrijlaten. Ambassadeur Serdar Kilic was op het Witte Huis om te spreken over de voorwaarden van Brunsons vrijlating. Hij kreeg van Pompeo te horen dat de Amerikanen hierover niet onderhandelen.

Eerder stelde de VS al sancties in jegens twee Turkse ministers wegens de rechtszaak tegen Brunson. Turkije veroordeelde die sancties sterk. Zij zullen pogingen om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren 'grote schade' toebrengen, aldus de Turkse minister van Buitenlandse Zaken onlangs.

De Turkse autoriteiten arresteerden Brunson in 2016 na de mislukte staatsgreep in het land. Hij wordt onder meer beschuldigd van steun aan terreurorganisaties. De dominee woont al meer dan twintig jaar in Turkije en leidt een kleine protestantse kerkgemeente in Izmir.