Trump haalt met John Bolton keiharde rechtsbuiten binnen

Een havik onder de haviken en bepaald geen diplomaat. John Bolton, de nieuwe nationaal veiligheidsadviseur van president Donald Trump, is een ultraconservatieve hardliner die zowel Democraten als gematigde Republikeinen in Washington de stuipen op het lijf jaagt. De titel van zijn memoires, geschreven na een periode als Amerikaans ambassadeur bij die Verenigde Naties: ‘Overgave is geen optie’.

Bolton pleit voor snel ingrijpen in Noord-Korea om de nucleaire dreiging van dat land uit te schakelen

Boltons standpunten zijn, in tegenstelling tot die van zijn nieuwe baas, voorspelbaar: hij is tegen het nucleaire akkoord met Iran, tegen onderhandelingen met Noord-Korea, tegen een tweestatenoplossing voor Israël en Palestina en voor hardere sancties tegen Rusland. Op een aantal van deze punten is hij het dus niet eens met Trump. Maar volgens ingewijden is de president onder de indruk van de harde opstelling van Bolton, die als deskundige vaak te gast is bij de rechtse nieuwszender Fox.

Onder president George W. Bush was Bolton een van de voorstanders van de oorlog in Irak. Trump heeft dat ingrijpen later als een fout veroordeeld. Ook wat Afghanistan betreft is Bolton veel agressiever dan de president. En met Noord-Korea wil Trump zelfs gaan praten, terwijl Bolton pleit voor snel ingrijpen om de nucleaire dreiging van dat land uit te schakelen. De vraag is nu dus of Trumps beleid gaat opschuiven in de richting van militaire actie in het buitenland.

Overtuigend in onderhandelingen Bolton is volgens mensen die met hem gewerkt hebben – ook degenen die het absoluut niet eens zijn met zijn ideeën – zeer intelligent en overtuigend in onderhandelingen. Maar aan de andere kant is hij volgens critici geneigd om naar boven te likken en naar beneden te trappen. Dat zou kunnen betekenen dat hij zich nu toch aanpast aan Trump. Zijn carrière begon onder president Ronald Reagan en nam een vlucht onder de jonge Bush. Toch wilde die hem niet benoemen in zijn kabinet, ook al drong vicepresident Dick Cheney daarop aan. Bush besloot Bolton naar de VN te sturen, een instelling waar de nieuwe ambassadeur een grondige hekel aan had. Zo zei hij over het VN-hoofdkwartier in New York, met 38 verdiepingen: “Als het tien verdiepingen kwijtraakte, zou dat niks uitmaken”.