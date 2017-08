Trump haalt alsnog uit naar alt-right

“Racisme is slecht. En zij die geweld plegen in naam ervan zijn misdadigers en tuig, inclusief de Ku-Klux-Klan, neonazi’s, witte racisten en andere haatgroepen, die weerzinwekkend zijn in het licht van wat wij als Amerikanen hoog houden.”

De Amerikaanse president probeerde daarmee het slechte figuur goed te maken dat hij, in de ogen van politieke tegenstanders en bondgenoten, had geslagen toen hij afgelopen weekeinde geweld ‘door vele kanten’ veroordeelde. In de media verschenen meteen weer de lijsten met gebeurtenissen waaruit je zou kunnen opmaken dat Trump zelf niet van racistische smetten vrij is, van zijn lang volgehouden twijfel aan het Amerikaan-zijn van zijn voorganger Barack Obama tot de rechtszaak in 1973 over het weren van zwarte huurders.

Overleg De president hield zijn toespraak gisteren kort na terugkeer in Washington van een korte werkvakantie, en na een overleg met de directeur van de FBI en minister van justitie Jeff Sessions. Hij beantwoordde geen vragen. Eerder op de dag, toen nog onzeker was wat de president zou gaan doen of zeggen, reageerde hij wel razendsnel op Twitter op het vertrek van de topman van het farmaceutische bedrijf Merck uit zijn Adviesraad voor de Industrie. Kenneth Frazier, een Afro-Amerikaan, zei in een verklaring dat hij dit deed als directeur van het bedrijf en vanwege zijn eigen geweten, omdat ‘de leiders van Amerika onze fundamentele waarden moeten hooghouden door duidelijk uitingen van haat, vooroordeel en de superioriteit van groepen af te wijzen’. De politieke problemen waarin Trump zichzelf bracht door zijn aanvankelijke reactie, hebben mogelijk gevolgen voor de machts­ver­hou­din­gen in het Witte Huis En terwijl Trump onder alle kritiek tot dan toe gezwegen had, ­reageerde hij razendsnel met een tweet. ‘Nu heeft hij meer tijd om de schandalig hoge medicijnprijzen te verlagen!’

'Terreuraanslag' De dader van de aanslag in Charlottesville werd gisteren voorgeleid, maar legde geen verklaring af. ­Volgens minister van justitie Jeff Ses­sions voldoet zijn daad aan de ­criteria voor een terroristische aanslag. In Charlottesville is de rust na het vertrek van de demonstranten teruggekeerd. Het laatste incident dat er plaatsvond, was een persconferentie die zondagmiddag werd gegeven door een van de organisatoren van de extreem-rechtse demonstratie. De wit-nationalistische activist Jason Kessler probeerde uit te leggen dat het geweld was veroorzaakt door het optreden van de politie van Charlottesville. Maar na een paar minuten al werd hem door demonstranten het spreken onmogelijk gemaakt en werd Kessler door de politie weggeleid voor zijn eigen veiligheid. De dramatische afloop van de demonstratie en tegendemonstratie, en de politieke problemen waarin president Trump zichzelf bracht door zijn aanvankelijke reactie, hebben mogelijk gevolgen voor de machtsverhoudingen in het Witte Huis. Het witte nationalisme van de ‘alt-right’-beweging heeft daar een vertegenwoordiger in de persoon van adviseur Steve Bannon, die tot vorig jaar de rechtse website Breitbart leidde. Als zijn adviezen bijdroegen aan het debacle, zal hem dat door Trump niet in dank worden afgenomen. In een interview zondag liet nationaal veiligheidsadviseur H.R. McMaster doorschemeren dat hij niet met Bannon kan werken. En politiek zou afscheid nemen van zo’n ideologisch uitgesproken medewerker heel wat meer indruk maken dan een rede die na lang aandringen eindelijk de enige juiste woorden levert.

