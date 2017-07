Trump gijzelt Obamacare na sneuvelen eigen zorgwet

Trump dreigde het onder zijn voorganger Barack Obama ingevoerde zorgstelsel te zullen saboteren. Hij voorspelt dat de Democraten dan wel gedwongen zijn, samen met de Republikeinen een nieuwe wet aan te nemen.

In hun eentje bleken de Republikeinen dat de afgelopen weken niet te kunnen, ondanks meerderheden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en een president die 'met de pen klaar zit', zoals hij nog zei, om te ondertekenen wat die aannemen. Maar nadat eerder de sterke verdeeldheid onder de Republikeinen in het Huis al bijna leidde tot het sneuvelen van de zorgwet daar, was dat wat er gebeurde in de Senaat.

Maandagavond bleken minstens vier Republikeinse senatoren hoe dan ook tegen, en samen met het unanieme verzet van de Democraten bezegelde dat het lot van de zorgwet

Sommige senatoren waren alleen tevreden met een volledig intrekken van 'Obamacare', dat een zorgverzekering verplicht stelt voor iedere Amerikaan, en steun biedt aan wie zo'n verzekering niet via de werkgever krijgt of niet zelf kan betalen. Andere senatoren waren juist bang dat de beloofde afschaffing van vele regels en subsidies zou leiden tot slechtere dekking en hogere premies voor met name ouderen, en tot miljoenen minder verzekerden. Maandagavond bleken minstens vier Republikeinse senatoren hoe dan ook tegen, en samen met het unanieme verzet van de Democraten bezegelde dat het lot van de zorgwet.

Bij de Republikeinen leidde de mislukking van het eerste grote wetgevingsproject van Trumps presidentschap tot teleurstelling, verwijten, verwarring en een onverwachte zet van fractieleider Mitch McConnell: hij kondigde aan een wet in stemming te brengen die Obamacare simpelweg zou afschaffen, met twee jaar vertraging. In die tijd zou het Congres dan wel gedwongen zijn, met een alternatief te komen. Maar binnen de kortste keren waren er drie Republikeinse senatoren die dat veel te riskant noemden, waarmee ook dat idee van tafel was.

Dat nieuwste plan van McConnell werd mogelijk uit wanhoop geboren: de Republikeinen beloven hun kiezers al sinds 2010 dat ze met Obama's bureaucratische 'overname van de gezondheidszorg' zullen afrekenen; als dat niet lukt, moeten ze vrezen voor de woede van die kiezers. Maar het is ook mogelijk dat hij met het voorstel zijn fractie de gifbeker tot op de laatste druppel wilde laten leegdrinken - zodat het onderwerp daarna definitief van de agenda kan worden afgevoerd, om tijd vrij te maken voor andere belangrijke doelen, zoals belastinghervorming.

President Trump was nog niet zo ver. Hoewel de Republikeinse voorstellen bepaald niet strookten met wat hij zelf aan de kiezers beloofde - solide dekking voor ziektekosten, voor iedereen, tegen lage premies - was hij een pleitbezorger van de wet en drong hij er bij de Republikeinse senatoren op aan hem 'een overwinning' te bezorgen. Nu die niet is gekomen, dreigt hij Obamacare te laten instorten. Volgens de Republikeinen is dat al aan de gang, nu verzekeraars in sommige gebieden premies voor individuele verzekeringen sterk verhogen of zich uit die markten terugtrekken. Maar volgens experts van de onafhankelijke Kaiser Family Foundation zijn dat plaatselijke problemen en is de markt over het algemeen nog stabiel.

We laten het gewoon mislukken, en dan moeten de Democraten wel naar ons toe komen Donald Trump

Dat kan veranderen als de regering-Trump later dit jaar weigert subsidies aan verzekeraars uit te keren. Als dat tot chaos leidt, zei Trump. "ga ik, gaan wij Republikeinen daar niet de schuld van krijgen. We laten het gewoon mislukken, en dan moeten de Democraten wel naar ons toe komen."

Daar kunnen de Republikeinen in het Congres anders over denken en dat zou dan voor het eerst kunnen leiden tot een machtsstrijd met hun president. Die kunnen ze winnen door met de Democraten tot een vergelijk te komen - maar dan veel gelijkwaardiger dan Trump voor ogen staat. Die partij, tot nu toe helemaal buiten het wetgevende proces gehouden, staat te popelen. Senator Patty Murray jubelde bijna: "Dit is ons moment."

