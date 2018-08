Trump geeft toe: zoon sprak Rus over Clinton

“Nepverslaggeving, een compleet verzinsel, dat ik me zorgen maak over de vergadering die mijn geweldige zoon, Donald, had in Trump Tower. Dat was een bijeenkomst om informatie over een tegenstander te krijgen, totaal legaal en heel gewoon in de politiek – en het leverde niks op. Ik wist er niet van!”

De vergadering waar Trump naar verwees, vond plaats op 9 juni 2016, en is een van de belangrijkste aanwijzingen dat de campagne-organisatie van Trump samenwerkte, of dat probeerde, met de Russen. Die waren dat jaar actief met computerhacks en op sociale media, met als doel zijn verkiezing te bevorderen.

In de VS is het strafbaar om ten behoeve van een verkiezingscampagne giften of ‘iets van waarde’ aan te nemen van buitenlanders, laat staan van een buitenlandse overheid. Maar Trump lijkt er vanuit te gaan dat dit geen probleem is. Volgens Donald jr., en de andere kopstukken van de campagne die aanwezig waren, toenmalig campagne-voorzitter Paul Manafort en Trumps schoonzoon Jared Kushner, leverde het gesprek namelijk niets waardevols op.

In de media werd geconcludeerd dat Trump nu zonder mitsen en maren toegeeft dat ‘oppositie-onderzoek’ het doel was van de vergadering. Dat zal ongetwijfeld ook worden opgemerkt door Robert Mueller, de speciale aanklager die onderzoek doet naar de Russische inmenging in de verkiezing van Trump.

Naar inmiddels is vast komen te staan, was Donald Trump jr. die maand via via benaderd door een Russische advocate, Natalia Veselnitskaja, die hem schadelijke informatie zou kunnen geven over Trumps tegenstandster Hillary Clinton. De tussenpersoon die de ontmoeting regelde, zei er expliciet bij dat het hier ging om ‘de steun van Rusland en zijn regering aan Trump’.

Gevolgen voor Donald jr.

Een poging tot een misdrijf is echter ook een misdrijf, en speciaal aanklager Mueller heeft grote belangstelling voor de ontmoeting. Hij probeert twee Russische kennissen van de president, de oligarch Aras Agalarov en zijn zoon Emin, erover te spreken te krijgen.

Volgens mediaberichten de afgelopen dagen maakt Trump zich ernstig zorgen over de gevolgen die dit gaat hebben voor zijn zoon. In zijn tweet ontkende hij dat. Maar hij vond het ook nodig te benadrukken dat hij er zelf in elk geval buiten staat.

Of hij over dat laatste de waarheid spreekt, is lang niet zeker. Volgens zijn voormalige advocaat Michael Cohen wist hij het wel. In het verleden hebben zowel de president als zijn zoon over die bijeenkomst onwaarheden verspreid. Zo liet Donald jr. in juli vorig jaar weten, kort nadat de New York Times de ontmoeting met Veselnitskaja had onthuld, dat die ‘voornamelijk over adoptiebeleid’ ging. Toen media berichtten dat de president die verklaring had gedicteerd, tijdens een spoedoverleg in het presidentiële vliegtuig op de terugweg van de G20-top in Hamburg, werd dat ontkend door diens woordvoerster en zijn advocaten.

Maar weer een half jaar later, in januari dit jaar, schreven Trumps advocaten aan speciaal aanklager Robert Mueller dat Trump wel degelijk die tekst had opgesteld. De woordvoerster wilde daar verder geen commentaar op geven en pas afgelopen zondag, in een tv-interview, erkende Trumps advocaat Jay Sekulow dat hij destijds ‘slechte informatie’ had gehad. In de Amerikaanse media wordt dat algemeen geïnterpreteerd als: de president vertelde zelfs zijn eigen advocaten niet waar hij mee bezig was.