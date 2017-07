Trump geeft rebellen Syrië geen wapens meer

De Amerikaanse president Trump was nooit fan van Obama's Syriëbeleid, maar nu rekent hij er voorgoed mee af: het geheime bewapeningsprogramma van de CIA in Syrië gaat stoppen. De rebellen krijgen geen wapens meer van de Verenigde Staten, noch van bondgenoot Jordanië.

Volgens de Washington Post besloot Trump vorige maand om het programma (in fases) stop te zetten, na een gesprek met CIA-chef Pompeo en zijn nationale veiligheidsadviseur McMaster en voorafgaand aan de ontmoeting met de Russische president Poetin begin juli. Critici van Trump, onder wie enkele anoniem opgevoerde ex-regeringsfunctionarissen, beschuldigen hem ervan Syrië hiermee aan Rusland te hebben overhandigd, zonder er iets voor terug te krijgen.

Het plan had veel effect: de ene na de andere Syrische tank ging in vlammen op, en Assad raakte veel militairen en gebied kwijt

Mogelijk hebben Trumps goede betrekkingen met Poetin inderdaad een rol gespeeld bij zijn besluit, maar er zijn ook andere motieven te bedenken voor de beëindiging van de militaire steun. Het geheime programma was namelijk bijzonder risicovol. Het droeg onder meer bij aan een verlenging van de burgeroorlog, maar nog belangrijker voor de Amerikanen: veel van de wapens kwamen in handen van jihadisten.

Obama startte het geheime project in 2013, waarbij verschillende rebellenbewegingen wapens kregen geleverd van de Amerikanen via zowel Jordanië als Turkije. Het doel ervan was om het Assad-regime een prijs te laten betalen voor zijn bloedige optreden in Syrië en het tegelijkertijd te verzwakken. Daarmee konden de Amerikanen hun invloed vergroten, en daarnaast hoopten zij het regime tot onderhandelen te dwingen.

De rebellen kregen onder meer geavanceerde antitankraketten geleverd. Het plan had veel effect: de ene na de andere Syrische tank ging in vlammen op, en Assad raakte veel militairen en gebied kwijt. In 2015 leek zijn val nabij, totdat de Russen besloten hem te hulp te schieten.

Een ongewenst effect van de Amerikaanse hulp aan de rebellen was dat het meestal niet de door Amerika gesteunde rebellen waren die het vacuüm opvulden, maar jihadisten.

Prioriteit Het was tevens onduidelijk waar en bij wie de wapens uiteindelijk terechtkwamen. Er zijn honderden rebellenbewegingen actief in Syrië, en iedere maand vinden er fusies en overnames plaats. De casus van Nour al-Din al-Zenki, een jihadistische beweging die tot oktober 2015 wapens ontving van de CIA, toont de risico's aan. In september 2016 voegde deze organisatie zich bij Al-Qaida. Veel van de geleverde wapens kwamen in handen van jihadisten Voor Trump vormt de bestrijding van IS in Syrië nu de prioriteit. Hij denkt de terreurorganisatie te kunnen verslaan door de Koerdisch-Arabische militie SDF te versterken en Assad met rust te laten. De rebellen worden afgeserveerd. De vraag is wat er met de rebellen gaat gebeuren nu zij van Amerikaanse hulp verstoken zijn. Ze hebben in wezen drie mogelijkheden: de wapens opgeven, doorgaan met het voeren van een kansloze strijd - dit komt vooral door de Russische luchtsteun die Assad geniet - of zich aansluiten bij beter georganiseerde jihadisten. Andere landen zouden eventueel nog kunnen besluiten om de rol van de Amerikanen over te nemen, zoals Turkije, Saudi-Arabië of Qatar. Maar voor de rebellen in Zuid-Syrië zal dit weinig uitmaken. De wapens moeten dan namelijk via Jordanië worden geïmporteerd, en dit land trekt, net als Amerika, zijn handen af van de rebellen.

