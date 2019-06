Trump gaat waarschijnlijk niet naar de herdenking van de Nederlandse bevrijding

De herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus in Terneuzen is het officiële begin van de herdenking van 75 jaar Vrijheid. Een jaar lang zal bij vele gelegenheden worden herdacht dat 75 jaar geleden Nederland werd bevrijd en de Tweede Wereldoorlog eindigde. Maar het begint met de herdenking van de doorgang die de geallieerden forceerden van zee naar de haven van Antwerpen, die al in hun handen was.

Koning Willem-Alexander heeft Trump uitgenodigd voor die openingsbijeenkomst. De Amerikaanse president zal die uitnodiging afslaan, voorspelde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, maandag in een interview met radiozender BNR. Het is gebruikelijk dat een ambassadeur contact heeft met Washington over zo'n uitnodiging, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Dat zegt genoeg, aldus Hoekstra. Bovendien hebben de Amerikanen part noch deel gehad aan de Slag om de Schelde. Die slag werd geleverd door Canadese en Britse troepen.

Uitnodigingen voor de bijeenkomst zijn gestuurd naar regeringsleiders en staatshoofden van alle landen die hebben meegevochten om Nederland te bevrijden, zei Han Polman, de commissaris van de koning in Zeeland, maandag. Rusland hoort daar niet bij. Het land heeft weliswaar belangrijk bijgedragen aan de nederlaag van de nazi’s, maar wordt niet gezien als een bevrijder van Nederland, aldus Polman.

Ook de Duitse regering heeft een uitnodiging gekregen, dit in het kader van de verzoening. De reactie van Berlijn is nog niet bekend. Wel werd maandag bekend dat Messerschmitts, Duitse jachtvliegtuigen, zullen deelnemen aan Wings of Freedom, de meerdaagse vliegshow eind augustus in Ede, die eveneens in het teken zal staan van 75 jaar Vrijheid.

Om de Slag om Arnhem en bevrijdingsoperatie Market Garden te herdenken zal tussen Ede en Veenendaal een vliegveld worden aangelegd zoals de geallieerden toen hebben gedaan. Op het vliegveld zullen Britten, Amerikanen en Canadezen verblijven in kampementen van toen. Dertig Duitsers zullen er een kampement inrichten zoals de Luftwaffe, de Duitse luchtmacht, destijds had. De vliegshow begint zaterdag 24 augustus met een nagespeeld luchtgevecht tussen geallieerden en Duitsers.

