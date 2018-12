Trump en Xi zien na lang gesprek voorlopig af van nieuwe invoerheffingen

De twee presidenten trachten een uitweg te vinden in het escalerende handelsconflict tussen beide landen. Zaterdagavond zei de Amerikaanse president ‘iets te willen bereiken dat zowel goed is voor China als voor de VS’. Trump herhaalde dat hij een zeer goede persoonlijke band heeft met Xi. Xi voegde daar zaterdagavond bij de start van het diner aan toe dat beide landen een verantwoordelijkheid dragen voor vrede en welvaart in de wereld. Daarvoor moeten we samenwerken, zei hij. Xi en Trump spraken bijna 2,5 uur met elkaar, wat langer was dan gepland.

Een woordvoerder van het Witte Huis bevestigde berichten in Chinese media dat de VS voorlopig afzien van een voor 1 januari geplande tariefverhoging. Trump wilde de invoerheffingen op in totaal 200 miljard dollar (176 miljard euro) aan Chinese goederen verhogen van 10 procent naar 25 procent. China heeft volgens de woordvoerder in ruil ingestemd om een ‘zeer substantiële, maar nog verder te bepalen’ hoeveelheid Amerikaanse producten af te nemen, waaronder agrarische en industriële producten en energie. Daarmee moet het handelstekort worden verkleind.

Verder zullen de beide landen gaan onderhandelen over onder meer intellectueel eigendom, landbouw, cyberdiefstal en handelsbelemmeringen. Als er aan het einde van die periode geen akkoord is bereikt, dan zal de 10 procent heffing alsnog verhoogd worden tot 25 procent, zo heeft het Witte Huis laten weten.