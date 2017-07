Trump en Poetin schudden handen voorafgaand aan beladen G20-ontmoeting

Tegen de achtergrond van hevige rellen in Hamburg, vindt vanmiddag rond vier uur het eerste persoonlijke overleg tussen de controversiële wereldleiders plaats. President Donald Trump tweette vanochtend dat hij uitkijkt naar de ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin, en stelde ‘dat er veel te bespreken’ is. Tijdens de G20-top schudden de twee elkaar elkaar reeds voor het eerst de hand.



Lees verder na de advertentie

Voor het gesprek in de marge van de G20 zou een uur zijn ingeruimd, zonder een duidelijke agenda. Daarin schuilt het gevaar dat deze kennismaking oppervlakkig blijft en niet tot afspraken zal leiden over wereldproblemen die om oplossingen vragen. In elk geval zullen de inhoud van het gesprek en zeker ook de lichaamstaal van beide leiders, aanleiding zijn voor uitgebreide analyses van deze eerste mini-top.

Van complimenteus... Boven de ontmoeting hangt de donkere wolk van het Amerikaanse onderzoek naar de mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van november vorig jaar. De vraag is onder meer of Trumps campagnevoerders contact hebben gehad met Moskou tijdens verkiezingen. Die brachten Trump aan de macht, maar de stembusgang is volgens verschillende Amerikaanse inlichtingendiensten gemanipuleerd door Rusland. De reden daarvoor zou zijn geweest dat Moskou liever Trump aan de macht zag komen dan de Democrate Hillary Clinton, die altijd een kritische houding heeft aangenomen tegenover Rusland. Rusland moet stoppen met zijn de­sta­bi­li­se­ren­de acties in Oekraïne en elders, en zijn steun aan vijandige regimes zoals Syrië en Iran beëindigen. VS-president Trump, gisteren in Polen Trump daarentegen prees Poetin tijdens verschillende gelegenheden, wat destijds al tot veel argwaan leidde over de bedoelingen van Trump met deze lofprijzingen. Niet in de laatste plaats omdat Poetin Trump afgelopen december complimenteerde door hem ‘flamboyant en erg getalenteerd’ te noemen. Trump zei over Poetin onder meer dat hij hem “een sterke, krachtige leider” vindt.

... naar kritisch Maar of het onder druk is van het onderzoek naar de Rusland-connectie of niet, Trump is de afgelopen maanden een meer kritische toon gaan aanslaan tegenover Rusland en zijn leider. En gisteren gaf hij onverwacht zijn hardste kritiek tot nu toe richting Poetin. Tijdens zijn toespraak in Polen zei Trump dat Rusland 'moet stoppen met zijn destabiliserende acties in Oekraïne en elders, en zijn steun aan vijandige regimes zoals Syrië en Iran beëindigen'. Hij nodigde Moskou uit zich aan te sluiten 'bij de gemeenschap van verantwoordelijke landen in ons gevecht tegen gemeenschappelijke vijanden en de verdediging van de beschaving'. Een stevig schot voor de boeg voor Poetin, dat de sfeer van het gesprek er vanmiddag waarschijnlijk niet beter op zal maken.

Welkom in de hel De ontmoeting tussen beide wereldleiders vindt plaats in een onrustig Hamburg, dat gisteravond heftige rellen zag en waar vanochtend door links-radicale relschoppers tientallen auto’s in brand werden gestoken. Bij pogingen van de oproerpolitie om de relschoppers tegen te houden zijn 111 agenten gewond geraakt, meldden de autoriteiten vanochtend. Twee piloten van een politiehelikopter raakten gewond nadat er met een laser in hun ogen was geschenen, waardoor ze niet meer verder konden vliegen. De politie-inzet heeft bij de actievoerders veel kwaad bloed gezet. In hun perspectief zijn de rellen uitgelokt door de politie. Duitsland-correspondent Wilfred van de Poll in Hamburg Tal van extreemlinkse en anarchistische groepen willen de G20 verstoren, en hebben daarvoor de protestactie 'Welkom in de hel' uitgeroepen. De politie hield bijna dertig mensen aan, van wie er vijftien zijn vastgezet. Volgens activisten zijn er ook veel betogers gewond geraakt, onder wie een aantal zeer ernstig. De Hamburgse brandweer had de handen vol aan het blussen van auto's die door relschoppers vanochten in brand werden gestoken. © Getty Images Correspondent Wilfred van de Poll woonde vanochtend een persconferentie bij van linkse actievoerders in het stadion van FC Sankt Pauli, een voetbalclub met een politiek linkse inslag die zijn stadiongebouw daarvoor ter beschikking had gesteld.

Kwaad bloed “De politie-inzet heeft bij de actievoerders veel kwaad bloed gezet”, hoorde Van de Poll. “In hun perspectief zijn de rellen uitgelokt door de politie. Die riep gemaskerde actievoerders gisteravond op om zich herkenbaar te maken, en toen ze dat niet snel genoeg deden naar de zin van de politie werd er hard ingegrepen. Volgens de actievoerders had dat helemaal niet gehoeven.” De politie in Hamburg, die vandaag naast de al ingezette 19.000 politiemensen nog meer versterking kreeg, heeft haar hardhandig ingrijpen verdedigd. Volgens een woordvoerder werd de politie tijdens de protestmars van 'Welkom in de hel' massaal aangevallen en bekogeld. Pogingen om vreedzame betogers te scheiden van de gewelddadige extremisten die zich plotseling onherkenbaar maakten, mislukten. De politie kon zich niet veroorloven dit uit de hand te laten lopen omdat er dan onbeheersbare situaties zouden volgen, aldus de woordvoerder.

Ook ludieke acties Door de boosheid bij de activisten over de politie-inzet zijn nieuwe spanningen niet uitgesloten tijdens de top, die morgen nog doorgaat. “Er staan nog nieuwe demonstraties op het programma voor vandaag en morgen, waarvan die van vanavond heel groot kan worden, want die wordt door een brede coalitie van actiegroepen georganiseerd”, aldus onze correspondent. Ludieke protestacties zijn er ook tegen de G20. De meerderheid van de demonstraties verloopt vreedzaam, aldus onze correspondent in Duitsland. © REUTERS “Het is wel zo dat het beeld erg wordt gedomineerd door de rellen. De meerderheid van de demonstraties verloopt gewoon vreedzaam en worden ook veel andere dingen georganiseerd, zoals workshops over de schuldenproblematiek in de wereld. En ludieke acties zoals fietsen tegen de G20, zijn er ook.” De inwoners van Hamburg zitten er allemaal niet op te wachten, zegt Van de Poll. “Zij vinden het irritant dat de stad zo plat is gelegd voor deze top. Van hen had het allemaal niet in Hamburg gehoeven.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.