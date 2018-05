Trump en Kim Jong-un zetten de deur toch weer op een kier

Kim sprak zijn hoop gisteren uit tegen de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In, aan wie hij een verrassend bezoek bracht. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA een dag na de ontmoeting.

Een woordvoerder van Moon bevestigt dat Kim en Moon hebben gesproken over de mogelijk ontmoeting tussen Kim en Trump. De Koreaanse leiders hebben ideeën uitgewisseld over hoe ze van de top een succes kunnen maken.

Het was de tweede ontmoeting tussen Kim en Moon in twee maanden tijd. Volgens Moon kwam het initiatief voor de ontmoeting - de vierde ooit tussen leiders van de beide Korea's - van Kim. Ze spraken elkaar noordelijk van Panmunjom, een dorp in de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea.

De regering van Moon publiceerde een foto van een omhelzing van de leiders van de twee Korea's. Volgens Moon sprak hij met zijn collega over het uitwerken van de vredesafspraken waarover de leiders het twee maanden geleden eens werden.

© AFP

"Als Kim en Trump echt een succes willen maken van de ontmoeting, moeten ze de bestaande misverstanden uit de wereld helpen door direct met elkaar te praten", aldus Moon op een persconferentie. "Kim zei dat hij het hiermee eens is."

Moon werd vergezeld door het hoofd van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst Suh-hoon. Kim was in het gezelschap van Kim Yong-chol, die belast is met relaties tussen de twee Korea's. De twee landen spraken af om op 1 juni opnieuw op 'hoog niveau' het gesprek aan te gaan en dat de leiders elkaar in de toekomst regelmatig zullen ontmoeten.

Afgeblazen Trump annuleerde donderdag de ontmoeting met Kim Jong-un, vanwege de ‘enorme woede en open vijandigheid’ in recente opmerkingen uit Pyongyang. Zaterdag liet hij echter op Twitter weten nog altijd in gesprek te zijn over de top, die - als de gesprekken tot een goed einde worden gebracht - volgens hem op dezelfde plek en tijd zal plaatsvinden. Washington eist dat Pyongyang zijn kernwapens opgeeft. Maar Kim lijkt dat niet van plan, ook al spreekt hij over 'denuclearisatie'. Daarmee bedoelt hij dat ook de VS de nucleaire bescherming van Zuid-Korea moeten opgeven en dat ligt niet voor de hand. Door de gebeurtenissen van de afgelopen dagen lijkt er echter toch weer hoop voor een definitieve vrede op het Koreaanse schiereiland.

