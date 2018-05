Trump en Kim-Jong-un ontmoeten elkaar op 12 juni in Singapore

"We zullen allebei proberen er een erg speciaal moment van te maken voor wereldvrede'', aldus de president over de historische ontmoeting. Het is de eerste keer dat de leiders van beide landen met elkaar om de tafel gaan. Barack Obama en George Bush - voorgangers van Trump - ontvingen ook uitnodigingen om met de Noord-Koreanen te praten, maar weigerden die.

Lees verder na de advertentie

Eerdere mogelijke locaties voor de ontmoeting zouden Mongolië en de gedemilitariseerde zone tussen beide Korea's zijn geweest. Door voor Singapore te kiezen, spreekt Trump af in een land dat goede banden onderhoudt met de VS en waar regelmatig Amerikaanse marineschepen aanmeren.

Ik denk dat we een erg goede kans hebben iets belangrijks te doen Donald Trump

Voornaamste inzet van het gesprek tussen Trump en Kim zal het Noord-Koreaanse nucleaire programma zijn. Trump wil dat het regime zijn gehele kernwapenarsenaal aan de wilgen hangt. Kim zei onlangs dat zijn land bereid is te stoppen met atoom- en rakettesten, maar repte met geen woord over het opgeven van zijn atoombommen.

Tekst loopt door onder de tweet

"Ik denk dat we een erg goede kans hebben iets belangrijks te doen", zei Trump deze week over het geplande gesprek met Kim. Ook zei hij er van overtuigd te zijn dat Kim Noord-Korea "in de echte wereld" wil krijgen.

De bekendmaking van Trump volgde luttele uren nadat drie Amerikanen die gevangen zaten in Noord-Korea aankwamen in een legerbasis net buiten Washington. De drie zaten vast voor spionage en 'destabiliserende activiteiten', maar werden deze week vrijgelaten door Pyongyang, wat door velen als diplomatieke handreiking wordt gezien. "Het is prachtig dat hij deze lui eerder heeft vrijgelaten'', zei Trump er over, die het drietal opwachtte bij hun aankomst.

Ik vrees dat de president, in zijn gretigheid om een deal te sluiten, geprezen te worden en een fotomoment te krijgen, een snel en een slecht akkoord sluit' Chuck Schumer

Vanuit de Amerikaanse oppositie wordt minder enthousiast gereageerd op de vrijlating en het aanstaande gesprek met Kim in Singapore. De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, zei te vrezen dat Trump onvoldoende doorpakt bij onderhandelingen. "Ik vrees dat de president, in zijn gretigheid om een deal te sluiten, geprezen te worden en een fotomoment te krijgen, een snel en een slecht akkoord sluit'', stelde hij in de Senaat.

Schumer zei ook dat de vrijlating van de drie Amerikanen niet geprezen zou moeten worden, omdat het trio in zijn ogen onterecht was opgesloten. "Het was geen grote prestatie van Kim Jong-un om dit te doen'', concludeerde de Democraat.

Lees ook: Donald Trump neemt een flinke gok door toe te stemmen in een ontmoeting met Kim Jong-un. Wordt dit de grote doorbraak in het conflict rond Noord-Korea, of moet dit wel op een fiasco uitdraaien?