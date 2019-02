Trump en Kim breken vruchteloze top in Hanoi af

Donald Trump ziet zichzelf als de grote ‘dealmaker’, de man die knopen doorhakt, maar ook hij moet weleens weglopen uit een onderhandeling. Dat deed de Amerikaanse president dinsdag in Vietnam na een gesprek met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Kim wilde, volgens Trump, te weinig inleveren van zijn kernwapens en atoomprogramma in ruil voor het opheffen van de Amerikaanse sancties.

Na een eerste ontmoeting in Singapore in juni vorig jaar, die vooral mooie woorden opleverde, moesten bij deze top in Hanoi concrete resultaten op tafel komen. Een ‘gezamenlijke ondertekeningsceremonie’ stond al gepland in het koloniale Metropole Hotel. Maar Trump en Kim lieten de lunch staan en gingen eerder uit elkaar dan voorzien, zonder een document te tekenen of een gezamenlijke verklaring af te leggen.

“Soms moet je weglopen en dit was zo’n moment”, zei Trump in een geïmproviseerde persconferentie. Maar het was volgens hem ‘vriendelijk weglopen’, want hij houdt een ‘warme band’ met zijn ‘vriend’ Kim. Trump zei dat er verder gesproken zal worden tussen de Amerikanen en Noord-Koreanen en dat een deal nog altijd het doel is. Maar hij heeft ‘geen haast’ en een nieuwe top staat voorlopig niet op de agenda. De mensenrechten en het lot van de arme Noord-Koreaanse bevolking kwamen niet aan bod tijdens de persconferentie.

Nucleaire fabriek

Het probleem was deze keer, volgens Trump, dat de Noord-Koreanen niet genoeg concessies wilden doen. Kim zou hebben aangeboden om de nucleaire fabriek in Yongbyon te sluiten, in ruil voor het opheffen van alle economische sancties van de Verenigde Staten tegen Noord-Korea. Dat was voor de Amerikanen niet genoeg. “We vroegen hem meer te doen en hij was daar niet toe bereid”, zei minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo, die in Hanoi bij de gesprekken was.

Trump beklemtoonde dat de Amerikanen precies weten welke nucleaire faciliteiten de Noord-Koreanen hebben, maar hij zei er niet bij welke ze moeten sluiten. De president liet ruimte open voor verdere onderhandelingen en eiste niet met zoveel woorden dat Noord-Korea zijn totale atoomprogramma moet stoppen en alle kernwapens moet opgeven – wat eerder wel de Amerikaanse lijn was. Noord-Korea beschikt naar schatting over enkele tientallen kernraketten, waarvan sommige de Verenigde Staten kunnen bereiken.

In Zuid-Korea is geschrokken gereageerd op het afbreken van de top.

Kim heeft volgens de Amerikanen wel toegezegd dat hij voorlopig geen tests zal uitvoeren met raketten of kernwapens. Trump had eerder al gezegd dat hij daar blij mee was. In een zeldzaam antwoord op een vraag van een journalist suggereerde Kim donderdagochtend wel dat hij bereid is zijn kernwapens op te geven. “Als ik dat niet zou willen, zou ik hier niet zijn.”

Ondanks die bereidheid is er nu geen akkoord en dat moet een tegenvaller zijn voor Trump, die van tevoren zei dat hij ‘iets groots’ verwachtte. Hij heeft de gok genomen om met Kim om de tafel te gaan zitten, tot twee keer toe, maar dat niets heeft opgeleverd. Mooie woorden in Singapore, geen deal in Hanoi. Een van de oorzaken kan zijn dat de Noord-Koreanen zich grondiger voorbereiden op dit soort gesprekken, die voor hen van levensbelang zijn, dan de Amerikanen.