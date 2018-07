Trump en Juncker mogen het hebben bijgelegd, toch gaat het niet goed met de wereldhandel

Voor het oog van de wereld hebben de Amerikaanse president Donald Trump en voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker vorige week een einde gemaakt aan het snel oplopende handelsconflict tussen beide handelsblokken. Is de kou nu uit de lucht in de wereldhandel? Zeker niet, zo vindt Roberto Azevêdo, topman van de 164 leden tellende Wereldhandelsorganisatie (WTO).

We gaan de verkeerde kant op en dat proces lijkt zich ook te versnellen. Groei, banen en herstel zijn in het geding Roberto Azevêdo, topman WTO

Sterker nog, het gaat de verkeerde kant op met de wereldhandel, zo signaleert de WTO-topman. Uit onderzoek naar maatregelen die de handel belemmeren blijkt dat in de periode oktober 2017 tot mei 2018 wereldwijd 75 nieuwe besluiten door allerlei landen zijn genomen die de handel bemoeilijken. Dat zijn er 11 per maand en dat waren er 9 in de onderzoeksperiode ervoor.

De maatregelen raken handel ter waarde van ruim 84 miljard dollar. De boodschap achter deze stijging is volgens Azevêdo zeer serieus te nemen: “We gaan de verkeerde kant op en dat proces lijkt zich ook te versnellen. Groei, banen en herstel zijn in het geding. De WTO-leden moeten deze boodschap en de zwaarte daarvan onderkennen en we zullen snel stappen moeten zetten om verdere escalatie te voorkomen.” Als het gaat om handelsbelemmeringen dan gaat het om het invoeren en verhogen van invoertarieven, het stellen van maxima aan in te voeren producten en douane-regels.

Maatregelen Er is ook een lichtpunt. Zo steeg in de afgelopen onderzoeksperiode het aantal handelsbevorderende maatregelen van 11 naar 13 per maand, goed voor 107 miljard dollar aan wereldhandel. Voor de WTO-onderzoekers is dit lichtpunt onvoldoende om de schade door handelsbelemmeringen weg te poetsen. De werkelijke cijfers kunnen aanzienlijk slechter zijn. Aan het onderzoek deed slechts veertig procent van de 164 WTO-leden mee. In het onderzoek ontbreken ook de laatste twee maanden, maanden waarin veelvuldig met protectionistische maatregelen is gestrooid. Dinsdag en ook de komende dagen komen vertegenwoordigers van onder meer de Europese Unie, Japan, Mexico en Zuid-Korea in Genève bijeen. Niet op het WTO-kantoor, dat is gesloten, maar in de stad. Ze hebben gemeen dat ze allemaal autoproducenten binnen de grenzen hebben, bedrijven die vrezen zwaar te worden geraakt door dreigende Amerikaanse importheffingen. Trump overweegt de import van auto’s en auto-onderdelen te belasten. Die import zou een bedreiging zijn van de Amerikaanse veiligheid. De auto-exporterende landen bestrijden die zienswijze. Bij de WTO lopen op dit moment zogeheten consultaties over deze Amerikaanse koppeling van handelspolitiek aan veiligheid.

