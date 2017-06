Trump drijft EU en China in elkaars armen

Vanavond om 21 uur Nederlandse tijd zal de Amerikaanse president bekendmaken wat zijn plannen zijn met het wereldwijde klimaatakkoord van Parijs. Hoewel zijn staf verdeeld is, verwacht iedereen dat Trump de eerdere toezeggingen van de Verenigde Staten ongedaan wil maken, voor zover dat mogelijk is.

De EU en China, respectievelijk de nummer drie en de nummer één op de wereldranglijst van grootste broeikasgas-uitstoters, zullen morgen in een gezamenlijke slotverklaring beloven dat ze klimaatverandering met concrete maatregelen zullen tegengaan. "De EU en China beschouwen het klimaatakkoord van Parijs als een historische prestatie", zo staat in de uitgelekte slotverklaring te lezen. Beide partijen zullen de uitvoering ervan met de 'hoogste politieke toewijding' aanpakken.

"We beschouwen klimaatactie en de transitie naar schone energie meer dan ooit als noodzakelijk. De toenemende gevolgen van klimaatverandering hebben een daadkrachtig antwoord nodig."

Met of zonder de Amerikanen

De vraag is zelfs of de Chinese premier Li Keqiang en de EU-gastheren Jean-Claude Juncker en Donald Tusk de Verenigde Staten en hun president wel bij naam zullen noemen. Hun boodschap aan de wereld zal zijn dat het klimaatakkoord van Parijs gewoon op de rails staat, met of zonder Amerikanen.

"Deze top gaat over mondiale verantwoordelijkheid", aldus een hoge EU-functionaris. "Die zal belangrijke signalen afgeven voor het multilaterale systeem, met bindende normen die gerespecteerd worden."

China haalde de Verenigde Staten in 2007 in als grootste CO2-uitstoter van de wereld. Lange tijd stribbelde het communistische land tegen bij de internationale inspanningen tegen klimaatverandering. In de aanloop naar de klimaattop van Parijs (december 2015) sloeg die houding echter om, mede door de soms tastbare vervuiling in de grote Chinese steden. Het Parijs-akkoord kwam er vooral omdat Washington en Peking zich op klimaatgebied opeens hadden gevonden.

Met het afhaken van de VS krijgt China nu een voortrekkersrol in de schoot geworpen, en ziet de EU kansen om daarbij aan te haken. Ze willen allebei 'de energietransitie leiden', aldus de slotverklaring. De EU zegt China bovendien tien miljoen euro toe ter ondersteuning van de handel in emissierechten die dit jaar van de grond moet komen. In Europa bestaat al zo'n systeem, al is dat verre van volmaakt. De hoop is dat beide handelssystemen op termijn samen kunnen vloeien.

Eerder vandaag bracht de Chinese premier Li al een bezoek aan de Duitse bondskanselier Merkel in Berlijn. Ook daar was het Parijs-akkoord in ieders gedachten. "China is een belangrijkere en strategische partner geworden", zei Merkel over de politieke, economische, culturele en sociale banden tussen Duitsland en China. "We leven in tijden van mondiale onzekerheid en we hebben de verantwoordelijkheid om onze partnerschap op al die terreinen te vergroten, zodat we een wereldorde kunnen nastreven die gebaseerd is op recht."