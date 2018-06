Trump dreigt met heffingen op de helft van alle Amerikaanse import uit China

De vijandigheden stapelen zich op in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. President Trump wil nog eens 200 miljard dollar aan Chinese goederen gaan belasten met invoerheffingen. Het Chinese ministerie van handel noemt dat ‘een daad van extreme druk en chantage’ en dreigt met vergelijkbare tegenmaatregelen.

Minister van buitenlandse zaken Mike Pompeo noemde de Chinese overheid een economisch roofdier dat al veel eerder aangepakt had moeten worden

Dat Amerika er een flinke schep bovenop doet, is China’s eigen schuld, zegt de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer, die de heffingen moet voorbereiden. China heeft volgens hem namelijk verkeerd gereageerd op de heffingen die Amerika vrijdag aankondigde voor 50 miljard dollar aan Chinese producten.

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer (links) en Trump-adviseur Peter Navarro wachten in het Witte Huis op de president. © REUTERS

Die tarieven waren een reactie op diefstal van Amerikaans intellectueel eigendom door China, zegt Lighthizer, bijvoorbeeld doordat Amerikaanse bedrijven gedwongen worden om kennis af te staan als ze de Chinese markt betreden. “Het is erg ongelukkig dat China in plaats van deze oneerlijke handelspraktijken te stoppen, onterechte tarieven wil instellen die Amerikaanse arbeiders, boeren, veehouders en bedrijven raken”, zegt Lighthizer in een verklaring. Als 'compensatie' voor die Chinese maatregelen bereidt hij op aanwijzing van de president nieuwe heffingen voor.

'Irrationeel' China noemt de VS ‘irrationeel’ als die nog meer heffingen invoeren. Trumps laatste stap 'wijkt af van de overeenstemming die beide partijen na vele onderhandelingen hebben bereikt. Het is een teleurstelling voor de internationale gemeenschap', laat het Chinese ministerie weten. Die Chinese beloftes over ‘openheid en globalisering’ zijn volgens Mike Pompeo ‘een grap’. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken noemde de Chinese overheid gisteren een economisch roofdier dat al veel eerder aangepakt had moeten worden. Daarmee verwijst hij niet alleen naar diefstal van intellectueel eigendom, maar ook naar dumping van staal en aluminium op de wereldmarkt. China heeft de Amerikaanse maatregelen nauwgezet gekopieerd, door net als de VS op 6 juli heffingen van 25 procent te laten ingaan op 34 miljard aan Amerikaanse producten en verder onderzoek te verrichten naar 16 miljard dollar aan producten. De VS hanteren dezelfde bedragen en dezelfde datum. In Trumps opdracht om nog eens 200 miljard aan Chinese producten te treffen, gaat het om een invoerbelasting van 10 procent. Er komt nu een inspraakperiode: bedrijven en andere betrokkenen krijgen de tijd om op het plan te reageren. Als alle heffingen doorgaan, betreft het de helft van alle Amerikaanse import uit China. De tekst gaat verder onder de afbeelding Een vrouw bekijkt haar smartphone voor een Apple-logo bij een winkel in Shanghai, China. © REUTERS

Grote zorgen Het Amerikaanse zakenleven kon Trumps afkeer van onnodige regelgeving en zijn belastinghervorming wel waarderen. Maar inmiddels maakt het zich grote zorgen over de protectionistische koers. Tom Donohue, voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, zegt dat heffingen niet het juiste middel zijn om de problemen aan te pakken. Zijn organisatie haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat de Chinese en Amerikaanse heffingen van vrijdag 134.000 Amerikaanse banen op het spel zetten. China heeft nog een wapen: bureaucratie. Autoproducent Ford heeft volgens persbureau Reuters al last van extra inspecties door Chinese douane-beambtes. Dat zou ook voor technologiebedrijf Apple een risico zijn. Trump heeft volgens The New York Times van vandaag beloofd om geen heffingen in te stellen op iPhones, die in China worden gemaakt. Maar omgekeerd kan China zonder al te veel moeite de bureaucratische molen inzetten tegen al die Amerikaanse bedrijven die voor hun productie niet zonder China kunnen. De tekst gaat verder onder de afbeelding Een ZTE-smartphone van binnen. In de VS was ZTE na Apple, Samsung en LG een belangrijke verkoper van smartphones. © REUTERS

Senaat keurt Trumps deal met Chinese telecomreus ZTE af De Amerikaanse Senaat blokkeert in een gisteren aangenomen wet de deal die president Trump heeft gesloten met de Chinese telecomgigant ZTE. Deze producent van smartphones en telecomapparatuur kreeg te maken met een ingrijpende boycot (het mocht geen Amerikaanse producten of diensten meer afnemen) vanwege het negeren van Amerikaanse sancties tegen Iran en Noord-Korea. Het bedrijf uit Shenzhen, dat een waarde van 20 miljard had en 75.000 werknemers telt, dreigde hierdoor te verdwijnen. Onder druk van de Chinese president Xi Jinping veranderde Trump de boycot in een boete van 1,4 miljard dollar. Anders gingen er te veel Chinese banen verloren, twitterde hij in mei. Maar omdat ZTE in Amerika wordt gezien als een bedreiging voor de nationale veiligheid - vanwege de nauwe banden met de Chinese overheid - accepteert de Senaat dat niet. Een toevoeging aan de militaire begrotingswet voorkomt nu dat de overheid de straf voor ZTE zomaar kan veranderen.

