Trump dreigt importheffingen op Chinese goederen te verhogen

Volgens de Amerikaans president vlot het handelsoverleg met China niet, omdat het land probeert te heronderhandelen over de tarieven. Woensdag zullen de gesprekken worden hervat in Washington, maar om de druk op te voeren, liet Trump dus alvast in een paar tweets weten wat hij van plan is als China niet wil meewerken.

Tien maanden geleden legden de VS importheffingen op aan 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Het gaat om een heffing van 10 procent op goederen ter waarde van 200 miljard en een heffing van 25 procent op 50 miljard aan goederen. ‘Die 10 procent zal op vrijdag omhoog gaan naar 25 procent’’ zo tweette Trump.

Hij dreigt er daarnaast mee om nog meer goederen te onderwerpen aan de importheffingen. ‘325 miljard dollar aan bijkomende goederen uit China bleven tot dusver onbelast, maar zullen binnenkort wel belast worden met 25 procent’, luidt het.

‘Kosten door China gedragen’ Volgens Trump hebben de importheffingen slechts een kleine impact op de kostprijs van Chinese producten in de VS. De extra kosten worden ‘grotendeels gedragen door China’, zegt hij. ‘Deze betalingen zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor onze fantastische economische resultaten.’ De aankondiging van Trump komt onverwacht. De afgelopen weken zag het ernaar uit dat de VS en China een akkoord zouden bereiken. Verscheidene Amerikaanse media meldden woensdag dat de laatste hand werd gelegd aan een deal om de importheffingen terug te draaien. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin sprak deze week nog van ‘productieve’ gesprekken.

