Trump draait strengere milieuregels autosector weer terug

Het gaat om regels voor personenauto's en lichte pick-uptrucks die tussen 2022 en 2025 gebouwd worden. Obama wilde dat die auto's zuiniger zouden worden en minder brandstof zouden gebruiken. Daarmee zou de uitstoot van broeikasgassen moeten worden teruggebracht.

Volgens de baas van het Amerikaanse milieuagentschap EPA, de Republikein Scott Pruitt, zijn de doelstellingen van de vorige Democratische regering echter te hoog. Hij zegt dat er aan een nieuwe regeling wordt gewerkt. 'De beslissing van de EPA onder Obama was fout', zo liet hij weten.

Uniforme standaard

Pruitt staat bekend als een klimaatscepticus. Er is daarom veel kritiek op de voorgenomen aanpassing. De staat Californië heeft al laten weten vast te houden aan haar eigen milieuwetgeving. Tot dusver hebben zich al twaalf staten aangesloten bij het Californische model.

Pruitt wil daarom ook de uitzonderingsregeling van Californië afschaffen. 'Het is in het belang van Amerika om een uniforme standaard te hebben. We zullen met alle staten, ook Californië, samenwerken om uiteindelijk tot zo'n regeling te komen.'

