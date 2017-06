Trump draait Obama's Cuba-beleid gedeeltelijk terug

Vrijdag zal Trump tijdens een speech in de Cubaanse wijk van Miami een strenger economisch beleid voorstellen, dat het verbiedt om handel te drijven met de GAESA, de handelstak van het Cubaanse leger. Dat heeft veel belangen in hotels en restaurants. Doel is dat er minder Amerikaans geld naar Cuba gaat.



Ondanks de nieuwe restricties zullen Amerikaanse vluchten en cruiseschepen het eiland mogen blijven aandoen. De regels voor Amerikaanse toeristen om Cuba te bezoeken zullen strenger worden gehandhaafd, maar het is voor Amerikanen nog steeds toegestaan om voor persoonlijk gebruik populaire goederen als rum en sigaren mee te brengen vanuit Cuba.



Met deze stappen wil Trump zijn pijlen richten op de onderdrukking van mensenrechten door het Cubaanse regime, en niet op het Cubaanse volk, aldus het Witte Huis.







