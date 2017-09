Trump doet verwoest Puerto Rico een kleine handreiking

'Mr. President, hou eens je kop over die footballers en doe iets voor onze mensen in nood. Wij zijn ook Amerikaanse burgers', tweette popster Marc Anthony maandag al richting Donald Trump. Die bleef maar zwijgen over de chaos die orkaan Maria achterliet op het eiland Puerto Rico. Wel twitterde hij het hele weekend zijn gram over American footballers die knielen tijdens het volkslied om aandacht te vragen tegen racistisch politiegeweld.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico . We are American citizens too.

Anthony is de ex-man van filmster/zangeres Jennifer Lopez en net als zij van Puerto Ricaanse komaf. Lopez doneerde zondag een miljoen dollar voor noodhulp, het duo is een inzamelactie begonnen.

Immense schade

Vorige week woensdag kwam Maria bij Puerto Rico aan land. Het resultaat: zeker zestien doden. De materiële schade is immens. Herstellen van het stroomnetwerk zou een half jaar gaan duren, een dam staat op instorten. Hulpgoederen die in de haven staan kunnen bij gebrek aan chauffeurs en door kapotte en ondergelopen wegen niet verspreid worden.

Door het uitblijven van genoeg hulp uit Washington is de wederopbouw al een week lang een doe-het-zelf­kar­wei

Burgemeester Carmen Yulin Cruz van de hoofdstad San Juan moet haar tranen inhouden als ze voor de camera vertelt over de pijn dat 'we niet op tijd iedereen zullen kunnen redden'. Er is te weinig drinkwater, te weinig voedsel. Diabeten bijvoorbeeld hebben gekoelde medicijnen nodig. Maar op Puerto Rico is het tot veertig graden. Veel van de 3,5 miljoen inwoners kunnen niet bereikt worden. Er staat nog zoveel water dat hulpverleners huis voor huis langs moeten, aldus Cruz.

Op een drukke snelweg over de baai van de hoofdstad San Juan staan uitgestapte automobilisten met hun mobieltje in de lucht, op zoek naar een signaal. Negentig procent van de ontvangstpunten is buiten gebruik. Voor benzinestations staan rijen van dagen, en nu raakt ook het geld in pinautomaten op. "We zitten zonder benzine, zonder geld, zonder eten. Dit is een ramp", zegt ambtenaar Cruzita Mojica tegen persbureau AP.

Door het uitblijven van genoeg hulp uit Washington is de wederopbouw al een week lang een doe-het-zelfkarwei. Pas gisteren kwam president Trump over de brug, nadat hij eerder vooral zei 'dat we heel goed bezig zijn'. Het Pentagon heeft een generaal benoemd tot crisiscoördinator, er is een militair ziekenhuisschip onderweg, en de bevoorrading komt op gang. Trump gaat dinsdag op bezoek, bijna twee weken na de ramp.

Het belangrijkste is dat Trump na veel aandringen eindelijk de zogeheten Jones-wet opschort voor het eiland. Die verbiedt een honderd jaar oude constructie die het bedrijfsleven winst oplevert en de leefkosten voor de toch al arme Puerto Ricanen opdrijft.