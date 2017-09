Trump breidt zijn inreisverbod voor de VS verder uit

De Amerikaanse grenzen blijven gesloten voor veel reizigers uit Iran, Libië, Somalië, Syrië en Jemen. Volgende maand gaan ze ook dicht voor inwoners van Tsjaad en Noord-Korea. Dan mag bovendien een aantal overheidsfunctionarissen uit Venezuela, gezinsleden incluis, de Verenigde Staten niet meer in. Met dat besluit maakte president Donald Trump zondag zijn controversiële inreisverbod permanent.

Lees verder na de advertentie

Het sluiten van de grenzen voor inwoners van 'gevaarlijke' landen om terroristen buiten de deur te houden, was een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Trump. Onmiddellijk na zijn aantreden begin dit jaar maakte hij er werk van. Maar een eerste tijdelijk inreisverbod werd aangevochten. Een rechter in Seattle vond dat het te plotseling en slecht voorbereid was ingevoerd. Een tweede versie van het verbod leed schipbreuk bij een rechter in Hawaï, onder meer vanwege de verdenking van discriminatie op grond van godsdienst.

Tegenstanders noemden het een 'moslimverbod', gezien de nadruk op overwegend door moslims bewoonde landen, in combinatie met uitspraken hierover van Trump tijdens de verkiezingscampagne.

Nog geen beroep Het Hooggerechtshof gaf in juni echter toestemming het tijdelijke reisverbod grotendeels uit te voeren, in afwachting van behandeling van een beroep, dat komende maand gepland stond. Maar het hof besloot gisteren de beroepszaak voorlopig uit te stellen, nu het tijdelijke verbod is verlopen en er een nieuw besluit ligt. Bij het uitvaardigen van het nieuwe beleid heeft de regering-Trump haar best gedaan om tegenstanders de wind uit de zeilen te nemen. Weliswaar worden ook nu de meeste landen op de lijst voornamelijk door moslims bewoond, maar dat heeft met de islam niets te maken, zegt de regering. De landen zijn volgens haar gekozen na een inventarisatie van de risico's in alle landen ter wereld. Voor elk land zijn de restricties bovendien zorgvuldig op maat gemaakt: uit Noord-Korea en Syrië komt niemand meer binnen, behalve diplomaten. Uit Iran worden geen immigranten, zakenreizigers of toeristen meer verwelkomd, maar nog wel een aantal andere categorieën. Zo zijn studenten, wetenschappers en kunstenaars uit dat land, mits extra goed doorgelicht, nog wel welkom. Ook uit Tsjaad, Libië en Jemen mogen dat soort reizigers de Verenigde Staten nog in. En Soedan, dat wel onder het tijdelijke inreisverbod viel, is nu van de lijst verdwenen. Over de toelating van vluchtelingen van waar dan ook, die Trump voorlopig helemaal had stopgezet, moet hij nog een definitief besluit nemen.